Českí plážoví volejbalisti Perušič a Schweiner sú majstrami sveta

plážový volejbal - MS



finále



muži: Ondřej Perušič, David Schweiner (ČR) - David Ahman, Jonatan Hellvig (Švéd.) 2:1 (15, -17, 13)



ženy: Sara Hughesová, Kelly Chengová (USA) - Eduarda Santosová Lisboaová, Ana Patricia Silvová Ramosová (Braz.) 2:0 (16, 22)

Tlaxcala 16. októbra (TASR) - Českí plážoví volejbalisti Ondřej Perušič a David Schweiner sa stali majstrami sveta. Vo finále šampionátu v mexickej Tlaxcale zdolali švédske duo David Ahman, Jonatan Hellvig 2:1 a slávili najväčší úspech v kariére. V ženskej kategórii sa tešili zo zisku titulu Američanky Sara Hughesová a Kelly Chengová, ktoré vo finále zvíťazili nad brazílskou dvojicou Eduarda Santosová Lisboaová, Ana Patricia Silvová Ramosová 2:0.Perušič so Schweinerom sa stali historicky prvým českým mužským duom, ktoré priviezlo z MS medailu. V Mexiku boli nasadenými šestnástkami, v dramatickom finále si poradili so švédskymi turnajovými dvojkami a majstrami Európy. Dvadsaťdeväťroční Česi si okrem senzačného zlata zaistili aj miestenku na budúcoročné OH v Paríži. Z MS sa na olympiádu kvalifikovali iba dva páry - najlepší mužský a najlepší ženský.