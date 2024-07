Česko bude na OH v Paríži reprezentovať 113 športovcov

Praha 8. júla (TASR) - Českú republiku bude na OH v Paríži reprezentovať 113 športovcov. V pondelok doplnili zoznam atléti Petr Meindlschmid a Tomáš Habarta. Informoval o tom Český olympijský výbor (ČOV).



Vysokú účasť majú Česi napriek tomu, že na OH nebudú mať žiadny kolektívny šport. "Nemysleli sme si, keďže keď tam nebudeme mať tímové športy, že sa dostaneme na tieto čísla. Je to aj vďaka tomu, že veľa atlétov prešlo rankingom a dostali sa v poslednej možnej fáze do toho počtu tridsiatich," citoval portál idnes.cz športového riaditeľa ČOV a šéfa misie Martina Doktora.



V roku 2016 v Riu de Janeiro mala česká výprava 105 členov a bola najmenšia v jej histórii. Rekord naopak držia OH Atény, kam v roku 2004 odišlo 142 českých reprezentantov.



Pod piatimi kruhmi bude štartovať tridsať českých atlétov. Jedenásť zástupcov má kanoistika, športová streľba deväť, tenis osem, cyklistika sedem, veslovanie šesť, plavecké športy a šerm päť, bedminton, moderný päťboj a plážový volejbal štyri a jachting s judom po troch. Po dvoch športovcoch má golf, jazdectvo, lukostreľba a taekwondo. Po jednom zastúpení majú športová gymnastika, športové lezenie, stolný tenis, triatlon, vzpieranie a zápasenie.



Olympijské hry v Paríži sa uskutočnia od 26. júla do 11. augusta.