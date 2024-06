Česko doplatilo na skoré a hlúpe vylúčenie, postupom to využili Turci

ME F-skupina, 3. kolo:

Česko - Turecko 1:2 (0:0)



Góly: 66. Souček - 51. Calhanoglu, 90.+4 Tosun. ŽK: Barák, Schick (mimo ihriska), Jaroš (mimo ihriska), Červ (mimo ihriska), Krejčí, Souček (mimo ihriska) - Özcan, Yildiz, Yüksek, Günok, Calhanoglu, Cakir (mimo ihriska), Müldür, Akaydin, Ayhan, Kökcü, Güler (mimo ihriska). ČK: 20. Barák, 90.+8 Chorý (mimo ihriska)(obaja ČR). Rozhodcovia: Kovács - Marinescu, Artene (všetci Rum.).



Česko: Staněk (55. Kovář) - Holeš, Hranáč, Krejčí - Coufal, Souček, Barák, Provod (75. Lingr), D. Jurásek (81. M. Jurásek) - Chytil (55. Kuchta), Hložek (55. Chorý)

Turecko: Günok - Müldür, Akaydin, Demiral, Kadioglu - Yüksek (63. Yokuslu), Özcan (46. Ayhan) - Güler (76. Tosun), Calhanoglu (87. Kökcü), Yildiz (76. Aktürkoglu) - Yilmaz

Hamburg 26. júna (TASR) - Českí futbalisti vypadli na ME v Nemecku už v skupinovej fáze. V záverečnom vystúpení v F-skupine prehrali v Hamburgu s Tureckom 1:2 a v tabuľke klesli s jedným bodom na posledné 4. miesto za Gruzínsko (4 b.). Turci slávia postup z druhej priečky, v osemfinále narazia v utorok 2. júla v Lipsku na Rakúsko.V nervóznom zápase hrali Česi od 20. minúty bez vylúčeného Antonína Baráka, ktorý dostal v priebehu deviatich minút dve žlté karty. Turci početnú výhodu využili, v 51. minúte ich poslal do vedenia krížnou strelou Hakan Calhanoglu. O vyrovnanie sa síce postaral o štvrťhodinu neskôr Tomáš Souček, ale v samom závere, keď už hrali Česi vabank, rozhodol o triumfe striedajúci Cenk Tosun. Hráči z krajiny polmesiaca skončili v tabuľke na druhom mieste, keď získali šesť bodov, rovnako ako víťaz skupiny Portugalsko, s ktorým však majú horší vzájomný zápas.Česi urobili v porovnaní so zápasom s Gruzínskom (1:1) jednu zmenu v zostave, na ľavej strane stredovej formácie nastúpil namiesto Douděru D. Jurásek. V útoku chýbal zranený Patrik Schick. V zostave Turecka nastalo až sedem zmien. Česi, ktorí potrebovali k postupu zvíťaziť, sa pustili do súpera s vervou, už v 3. minúte prinútil Günoka k robinzonáde Provod. O 14 minút neskôr sa dostal k hlavičke v šestnástke Hranáč, ale loptu poslal nad bránu. Aktivitu Česka potom stoplo vylúčenie Baráka, ktorý v 20. minúte prišliapol nohu Özcanovi a dostal druhú žltú a teda červenú kartu. Turci, vedomí si početnej prevahy, sa zmocnili kontroly lopty a začali si vytvárať strelecké príležitosti. Väčšina ich striel však mierila len z veľkej diaľky a mimo priestoru troch žrdí. V 28. minúte prudká hlavička Akaydina preletela nad bránu Staněka. Potom sa začalo na ihrisku iskriť, pribudlo tvrdých zákrokov i žltých kariet. Česi sa spoliehali na protiútoky, pred prestávkou Provod vysunul do šance D. Juráska, ale Günok ho vychytal.Po zmene strán prišla veľká šanca Turecka, Staněka vystrašil hlavičkou Yilmaz. V 51. minúte vyvrcholil tlak Turkov, český brankár ešte vytiahol vynikajúci zákrok proti Gülerovi, ale vzápätí už nestačil na krížnu strelu Calhanoglua - 0:1. Staněk si pri prvom zákroku poranil rameno a musel striedať, nahradil ho Kovář. Česi to ani za tohto stavu nevzdávali a v 66. minúte sa dočkali. Striedajúci útočník Chorý vyhral vzdušný súboj s Günokom, jeho strelu ešte z bránkovej čiary vyrazil kolenom Akaydin, ale odrazenú loptu už Souček upratal do siete. Zásah potvrdil aj VAR. Česi v závere museli hrať vabank, čím sa otváral priestor súperovi. Misky váh mohol na stranu Turecka definitívne nakloniť Yilmaz, podarilo sa to však až striedajúcemu Tosunovi, ktorý zakončil brejkovú situáciu nekompromisnou strelou - 1:2. Rozhodol tak o víťazstve svojho tímu a vyradení Česka.1. Portugalsko 3 2 0 1 5:3 6*2. Turecko 3 2 0 1 5:5 6*3. Gruzínsko 3 1 1 1 4:4 4*4. Česko 3 0 1 2 3:5 1* - postup do osemfinále