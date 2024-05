Česko hostí hokejové MS po 9 rokoch, opäť v očakávaní veľkého záujmu

Na snímke vpravo Lukáš Cingel (Slovensko) strieľa štvrtý gól Slovenska počas prípravného hokejového stretnutia pred blížiacimi sa MS 2024 v ľadovom hokeji Praha - Ostrava medzi výbermi Slovenska a Poľska v piatok 3. mája 2024 v Žiline. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Na snímke zľava Peter Cehlárik (Slovensko) a Jakub Krejčík (Česko) v prípravnom zápase pred MS 2024 v hokeji Slovensko - Česko v piatok 26. apríla 2024 v Trenčíne. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 8. mája (TASR) - Tretíkrát za uplynulých 20 rokov sa svetová hokejová elita stretne v Prahe a v Ostrave, aby súperila o titul majstra sveta. V poradí 87. svetový šampionát odštartuje úvodnými zápasmi v základných skupinách v piatok 10. mája a vyvrcholí pražskými súbojmi o medaily v nedeľu 26. mája. Titul obhajujú Kanaďania, ktorí na vlaňajšom šampionáte v Tampere a Rige dosiahli svoj 28. triumf, čím sa na čele historického poradia odpútali od Ruska, resp. Sovietskeho zväzu.Svetový šampionát sa do Česka vráti po deviatich rokoch, Praha a Ostrava hostili MS od rozdelenia federácií aj v rokoch 2004 a 2015. Rovnako ako na predchádzajúcich "českých" šampionátoch, aj tentoraz vyraďovacia fáza vyvrcholí v hlavnom meste. O tom, že sa MS 2024 uskutočnia práve v Česku, sa rozhodlo počas MS 2019, ktoré organizovali Bratislava a Košice. V pôvodných plánoch malo tohtoročný turnaj organizovať Brno, avšak iba v prípade, že v meste stihnú postaviť novú halu. Nová multifunkčná aréna bude mať kapacitu vyše 13-tisíc miest, no hotová by mala byť až v lete 2026. Organizáciu MS si preto zopakuje ostravská Ostravar aréna s kapacitou 8812 divákov, do pražskej O2 arény sa vojde vyše 17-tisíc divákov. Šampionát 2015 vytvoril dodnes neprekonaný rekord v diváckej návštevnosti. Na turnaji sa odohralo celkovo 64 zápasov, ktoré navštívilo 741.690 divákov. Rekordný je aj priemer 11.589 divákov na zápas. Vysoká návštevnosť v oboch dejiskách sa dá očakávať aj tentoraz. V Prahe budú najväčším lákadlom domáci reprezentanti, ale aj majstri sveta Kanaďania, Fíni či Švajčiari. Takmer domáce prostredie budú mať v Ostrave slovenskí reprezentanti a nemalú podporu fanúšikov očakávajú aj Poliaci.Na MS 2024 sa rovnako ako v nedávnych rokoch predstaví 16 tímov rozdelených do dvoch základných skupín na základe postavenia v rebríčku IIHF. Organizátori mohli spraviť jednu zmenu a tú využili presunutím Kanady do Prahy, v ktorej sa tak stretnú prvý aj druhý tím renkingu IIHF (1. Kanada, 2. Fínsko). Okrem obhajcu titulu Kanady by na medailovú radosť z vlaňajška radi nadviazali aj dve príjemné prekvapenia vlaňajšieho turnaja - strieborní Nemci a bronzoví Lotyši, ktorí dosiahli historický úspech.Nováčikmi sú hráči Veľkej Británie a Poľska. Briti sa v rokoch 2019-2021 trikrát po sebe udržali v elitnej kategórii a po vypadnutí v roku 2022 si v najrýchlejšom možnom čase vybojovali návrat. Oveľa dlhšie čakali na opätovnú účasť na MS hráči Poľska, ktorí sa na svetový šampionát vrátia po 22 rokoch. Na turnaji ich povedie Slovák Róbert Kaláber, ktorý tím doviedol k postupu.Aj po MS 2024 vypadnú do I. divízie MS najslabšie tímy z každej vetvy. Postup si nedávno vybojovali reprezentanti Slovinska a Maďarska, ktorí sa po ročnej absencii vrátia do elitnej kategórie a s istotou budú štartovať na MS 2025. Rovnako ako na uplynulých dvoch MS sa pre vojenskú inváziu na Ukrajine nezúčastnia vylúčené tímy Ruska a Bieloruska.Slovenskí reprezentanti sa opäť predstavia v základnej skupine v Ostrave. V prakticky domácom prostredí bude prioritným cieľom účasť vo štvrťfinále, v ktorom hrali v dvoch z uplynulých troch šampionátov. Vlani v Rige im to nevyšlo, keď v základnej skupine zaostali o dva body za postupujúcou štvoricou.V záverečnej príprave na MS odohrali zatiaľ sedem duelov, v ktorých dvakrát zdolali Švajčiarsko (3:0, 5:3), Nemecku podľahli 3:7 a následne nad ním triumfovali 5:4 po predĺžení. Po dvoch prehrách s Českom (2:4, 1:4) si poradili s Poľskom 6:1. Prípravné obdobie uzavreli zápasom proti USA, ktoré budú, rovnako ako Poliaci, jedným zo súperov Slovenska v základnej skupine. Zverenci Craiga Ramsayho do nej vstúpia už v úvodný deň turnaja, keď v piatok o 16.20 nastúpia proti Nemecku. Po dni voľna ich v nedeľu o 12.20 čaká súboj s Kazachstanom a na ďalší deň o 16.20 USA. V stredu večer budú hrať s Poľskom a následné dva dni sa zamerajú na prípravu na sobotňajší duel s Francúzskom a nedeľný s Lotyšskom. Účinkovanie v základných skupinách uzavrú v utorok 21. mája o 20.20 zápasom proti Švédsku.Po MS v Česku sa nasledujúci svetový šampionát uskutoční v Dánsku a Švédsku, hrať sa bude v Herningu a Štokholme. MS sa v roku 2026 budú konať vo švajčiarskych mestách Zürich a Fribourg, pričom táto krajina mala byť hostiteľ už v roku 2020, no vtedy sa šampionát nekonal pre pandémiu koronavírusu. Jubilejné 90. MS v roku 2027 budú hostiť nemecké mestá Düsseldorf, Mannheim (Nemecko).