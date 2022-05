Česko porazilo Lotyšsko v B-skupine, Pastrňák prifrčal ako víchor

B-skupina (Tampere):



Česko - Lotyšsko 5:1 (5:0, 0:0, 0:1)



Góly: 5. Zohorna (Hertl, Sklenička), 5. Červenka (Pastrňák, Krejčí), 7. Špaček (Flek), 17. Hertl (Zohorna, Blümel), 19. Pastrňák (Krejčí, Červenka) - 2. Kulda (Rih. Bukarts, Džerinš). Rozhodcovia: Lawrence (Kan.), MacFarlane (USA) - Kröyer (Dán.), Obwegeser (Švaj.), vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 5711 divákov.



Česko: Vejmelka – Hronek, Kempný, Kundrátek, Ščotka, Šimek, Sklenička, Jiříček, Jordán – Pastrňák, Krejčí, Červenka – Zohorna, Hertl, Blümel – Vrána, Černoch, Smejkal - Stránsky, Špaček, Flek



Lotyšsko: Merzlikins - Jaks, Zile, Kulda, Rubinš, Čukste, Sotnieks, Bergmanis, Mamčics - Balcers, Abols, Keniňš - Dzierkals, Džerinš, Rih. Bukarts - Marenis, Batna, Rob. Bukarts - Krastenbergs, Smirnovs, Jelisejevs



Na snímke vľavo český hráč Matěj Blümel strieľa gól, dole uprostred brankár Lotyšska Elvis Merzlikins v zápase základnej B-skupiny Česko - Lotyšsko na 85. majstrovskvách sveta v ľadovom hokeji vo fínskom Tampere vo štvrtok 19. mája 2022. Foto: TASR/AP



Tabuľka B-skupiny:



1. Švédsko 4 3 1 0 0 17:6 11



2. Fínsko 4 3 0 1 0 13:5 10



3. USA 4 2 1 0 1 11:7 8



4. Česko 4 2 0 1 1 14:9 7



------------------------------------------



5. Nórsko 4 1 1 0 2 11:14 5



6. Rakúsko 4 0 1 1 2 8:12 3



7. Lotyšsko 4 1 0 0 3 6:13 3



------------------------------------------



8. Veľká Británia 4 0 0 1 3 4:18 1





Tampere 19. mája (TASR) - Českí hokejisti vyhrali vo štvrtok v zápase B-skupiny na MS vo fínskom Tampere nad Lotyšskom 5:1. Rehabilitovali sa tak za utorkovú blamáž s Rakúskom (1:2 po rozstrele).Po dvojbodovej prehre riešila česká striedačka rošády v zostave nie ani tak pre zlý výkon, ako skôr pre príchod hviezdy NHL Davida Pastrňáka. Napokon sa tréneri rozhodli rozbiť dovtedy vytŕčajúci prvý útok a hráča Bostonu dali na krídlo k centrovi Davidovi Krejčímu, s ktorým sú zohratí z predchádzajúcich sezón Bruins. V elitnej osi zostal kapitán Roman Červenka a tieto zmeny aj v prepojení na ďalšie formácie priniesli gólové tornádo už v prvej tretine. Na hlavnej štatistickej výslednici sa "Pasta" podieľal gólom a asistenciou.Česi sa v piatom zápase predstavia v sobotu o 19.20 proti Nórom, Lotyši hrajú už v piatok v rovnakomm čase s Rakúskom."Pasta" prifrčal do diania na MS ako víchor, hneď v prvom striedaní dvakrát vypálil na bránku. V ďalších minútach pripravil niekoľko palebných pozícií svojim spoluhráčom, na čele s parádnym krosom na gólovú čepel Červenku, ktorý bodoval aj vo štvrtom vystúpení na šampionáte (druhý gól pri 6 asistenciách). V tom čase však už Česi viedli 1:0, lebo skvelé rozkorčuľovanie zápasu prvou formáciou inšpirovalo ostatné a druhá Hertlova zásluhou pohotového Zohornu otvorila skóre. Ďalšie góly prišli rýchlo a účet prvého dejstva efektne zavŕšil najvýraznejší hokejista zápasu po parádnej kombinácii, ktorá Červenkovi priniesla siedmu asistenciu na turnaji. Po prestávke si český tím doprial 20-minútový oddychový čas, v tejto fáze si viac zachytal Vejmelka a Lotyši premárnili niekoľko šancí na skorigovanie stavu. Podarilo sa im to na začiatku tretej časti, ale novú dynamiku súboja to neprinieslo, Česi neplytvali silami a tak sa dohralo v menej plynulom tempe.