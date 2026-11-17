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Česko neudelí ruským hráčkam víza na MS žien do 18 rokov v Ostrave
Český minister zahraničných vecí Petr Macinka požiadal, aby rovnaký postup zvolili aj šéfovia diplomacie ďalších krajín Európskej únie.
Autor TASR
Praha 17. novembra (TASR) - Česko neudelí víza ruským hokejistkám na januárové MS hráčok do 18 rokov v Ostrave. Český minister zahraničných vecí Petr Macinka požiadal, aby rovnaký postup zvolili aj šéfovia diplomacie ďalších krajín Európskej únie. Športovci z Ruska môžu získať víza do schengenského priestoru, ak im minister zahraničia nejakej krajiny udelí výnimku.
„Nepovažujem za vhodné, aby v situácii, keď Rusko vedie v Európe vojnu, hral ich hokejový tím v Českej republike a aby v našej krajine hrala ruská hymna. Naozaj nie je vhodné, aby sme sa museli pozerať na ruské zástavy, preto som sa rozhodol, že výnimku neudelím,“ uviedol Macinka v rozhovore pre Český rozhlas. Minister o tom informoval aj český hokejový zväz.
„Nepovažujem za vhodné, aby v situácii, keď Rusko vedie v Európe vojnu, hral ich hokejový tím v Českej republike a aby v našej krajine hrala ruská hymna. Naozaj nie je vhodné, aby sme sa museli pozerať na ruské zástavy, preto som sa rozhodol, že výnimku neudelím,“ uviedol Macinka v rozhovore pre Český rozhlas. Minister o tom informoval aj český hokejový zväz.