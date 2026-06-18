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Česko remizovalo s Juhoafrickou republikou 1:1 v A-skupine
Česi prišli v 2. kole A-skupiny v Atlante o vedenie v 83. minúte, keď pokutový kop premenil Teboho Mokoena.
Autor TASR,aktualizované
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Atlanta 18. júna (TASR) - Futbalisti Česka remizovali vo svojom druhom stretnutí na prebiehajúcich MS v USA, Kanade a Mexiku s tímom Juhoafrickej republiky 1:1. Česi prišli v 2. kole A-skupiny v Atlante o vedenie v 83. minúte, keď pokutový kop premenil Teboho Mokoena a skomplikoval českému výberu vyhliadky na postup do vyraďovacej fázy. Čechov poslal do vedenia v šiestej minúte Michal Sadílek.
Česko uzavrie skupinovú fázu 25. júna od 03.00 SELČ duelom v Mexiko City proti domácemu výberu. V rovnaký deň a v rovnakom hracom čase sa Juhoafrická republika stretne v Monterrey s Kórejskou republikou.
MS vo futbale - A-skupina:
Atlanta
Česko - Juhoafrická republika 1:1 (1:0)
Góly: 6. Sadílek - 83. Mokoena (z 11 m). Rozhodcovia: Pensová - Nesbittová, Mayová (všetky USA), ŽK: Krejčí - Mokoena, Mbatha, 67.442 divákov.
Česko: Kovář – Holeš, Hranáč, Krejčí – Coufal, Darida (55. Šulc), Červ (78. Zima), Sadílek (67. Souček), Sojka (55. Zelený) – Hložek (67. Provod), Schick
JAR: Williams – Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba – Mbatha, Mokoena, Adams (46. Mofokeng) – Maseko (84. Sebelebele), Rayners (66. Makgopa), Appollis
Česi robili súperovi od úvodu problémy nábehmi za obranu. Strelili aj rýchly gól, keď po centri Coufala potrestali chybu defenzívy Juhoafričanov. Sojka priťukol loptu Sadílkovi, ktorý skóroval. Česko kontrolovalo hru a jeho hráči vyhrávali dôležité osobné súboje. Africký zástupca síce postupne skúšal vyrážať do rýchlych kontier, avšak vo finálnej fáze mu chýbala kvalita. Napriek tomu mohlo byť v závere polčasu vyrovnané. V nadstavenom čase mohol využiť Maseko zaváhanie brankára Kovářa, ktorému lopta vypadla z rúk. Útočiaci hráč však z otočky nedokázal prestreliť český obranný val.
Na začiatku druhého dejstva mal tutovku Darida. Skúsený český stredopoliar však nemal ideálny prvý dotyk a jeho strelu z hranice malého vápna obetavo zblokovala hneď dvojica juhoafrických hráčov, ktorá sa vrhla do dráhy lopty. Z následného rohového kopu hlavičkoval Schick iba do rúk brankára Williamsa. Česi v záverečnej štvrťhodine upustili od aktivity a to sa im vypomstilo. Maseko nastrelil v šestnástke ruku Šulca a rozhodkyňa Pensová nariadila pokutový kop. Loptu si na biely bod postavil Mokoena a poslal Kovářa na opačnú stranu - 1:1. Česko si tak nechalo ujsť druhé víťazstvo v histórii samostatnosti na pôde MS a stojí pred náročnou situáciou.
Česko uzavrie skupinovú fázu 25. júna od 03.00 SELČ duelom v Mexiko City proti domácemu výberu. V rovnaký deň a v rovnakom hracom čase sa Juhoafrická republika stretne v Monterrey s Kórejskou republikou.
MS vo futbale - A-skupina:
Atlanta
Česko - Juhoafrická republika 1:1 (1:0)
Góly: 6. Sadílek - 83. Mokoena (z 11 m). Rozhodcovia: Pensová - Nesbittová, Mayová (všetky USA), ŽK: Krejčí - Mokoena, Mbatha, 67.442 divákov.
Česko: Kovář – Holeš, Hranáč, Krejčí – Coufal, Darida (55. Šulc), Červ (78. Zima), Sadílek (67. Souček), Sojka (55. Zelený) – Hložek (67. Provod), Schick
JAR: Williams – Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba – Mbatha, Mokoena, Adams (46. Mofokeng) – Maseko (84. Sebelebele), Rayners (66. Makgopa), Appollis
Česi robili súperovi od úvodu problémy nábehmi za obranu. Strelili aj rýchly gól, keď po centri Coufala potrestali chybu defenzívy Juhoafričanov. Sojka priťukol loptu Sadílkovi, ktorý skóroval. Česko kontrolovalo hru a jeho hráči vyhrávali dôležité osobné súboje. Africký zástupca síce postupne skúšal vyrážať do rýchlych kontier, avšak vo finálnej fáze mu chýbala kvalita. Napriek tomu mohlo byť v závere polčasu vyrovnané. V nadstavenom čase mohol využiť Maseko zaváhanie brankára Kovářa, ktorému lopta vypadla z rúk. Útočiaci hráč však z otočky nedokázal prestreliť český obranný val.
Na začiatku druhého dejstva mal tutovku Darida. Skúsený český stredopoliar však nemal ideálny prvý dotyk a jeho strelu z hranice malého vápna obetavo zblokovala hneď dvojica juhoafrických hráčov, ktorá sa vrhla do dráhy lopty. Z následného rohového kopu hlavičkoval Schick iba do rúk brankára Williamsa. Česi v záverečnej štvrťhodine upustili od aktivity a to sa im vypomstilo. Maseko nastrelil v šestnástke ruku Šulca a rozhodkyňa Pensová nariadila pokutový kop. Loptu si na biely bod postavil Mokoena a poslal Kovářa na opačnú stranu - 1:1. Česko si tak nechalo ujsť druhé víťazstvo v histórii samostatnosti na pôde MS a stojí pred náročnou situáciou.