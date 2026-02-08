Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Česko s druhým víťazstvom, s Nórskom uspelo 6:3

Na snímke Julie Zelingrová a Vít Chabičovský z Česka počas zápasu základnej skupiny miešaných dvojíc v curlingu proti Nórsku na zimných olympijských hrách (ZOH) 2026 v Cortine d'Ampezzo 8. februára 2026. Foto: TASR/AP

Juhokórejské duo sa radovalo rovnako z triumfu, keď vyhralo 9:3 nad Estónskom.

Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 8. februára (TASR) - Českí reprezentanti v curlingu si pripísali druhé víťazstvo v základnej fáze turnaja miešaných dvojíc na ZOH 2026. V nedeľnom dopoludňajšom dueli zdolali Nórsko 6:3. Juhokórejské duo sa radovalo rovnako z triumfu, keď vyhralo 9:3 nad Estónskom.

ZOH26 - curling:

miešané dvojice - základná fáza:

Nórsko - Česko 3:6, Kórejská republika - Estónsko 9:3
