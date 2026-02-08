< sekcia Šport
Česko s druhým víťazstvom, s Nórskom uspelo 6:3
Juhokórejské duo sa radovalo rovnako z triumfu, keď vyhralo 9:3 nad Estónskom.
Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 8. februára (TASR) - Českí reprezentanti v curlingu si pripísali druhé víťazstvo v základnej fáze turnaja miešaných dvojíc na ZOH 2026. V nedeľnom dopoludňajšom dueli zdolali Nórsko 6:3. Juhokórejské duo sa radovalo rovnako z triumfu, keď vyhralo 9:3 nad Estónskom.
ZOH26 - curling:
miešané dvojice - základná fáza:
Nórsko - Česko 3:6, Kórejská republika - Estónsko 9:3
