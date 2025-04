Slováci podľahli v príprave Čechom 0:4

prípravný zápas pred MS 2025:



Česko - SLOVENSKO 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)



Góly: 19. Špaček (Kousal), 29. Chlapík, 51. Stránský, 58. Voženílek (Chlapík, Kundrátek). Rozhodcovia: Pražák, Zeliska - Dědek, Hnát, vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 3398 divákov.



Česko: Kořenář – Adámek, Krejčík, Košťálek, Kempný, Kundrátek, Ticháček, Kučeřík, Pyrochta – Stránský, Černoch, Beránek – Kousal, Špaček, Zadina – Chlapík, M. Kovařčík, Voženílek – Kurovský, Klíma, Lenc



SLOVENSKO: Húska – Mudrák, Ivan, Grman, Koch, Romaňák, Žiak, Beňo, Golian – Čajkovič, Roman, Kašlík – Faško-Rudáš, Sukeľ, Kudrna – Takáč, Hrehorčák, Nemec – Kukuča, Minárik, Hecl



hlasy po stretnutí /zdroj: TV JOJ/:



Vladimír Országh, tréner SR: „Prvá tretina bola z našej strany dobrá, škoda gólu. V druhej tretine boli Česi agresívnejší, rýchlo otáčali hru. My sme začali prehrávať súboje, nevedeli sme sa dostať z tretiny. Súper bol dve tretiny lepší, zaslúžene vyhral. Berieme do úvahy, že viacerí hráči dlhšie nehrali, ich výkony si rozoberieme. Brankár Húska bol najlepší hráč zápasu, dlho nás držal nad vodou. Zajtra bude určite hrať Lantoši.“



Andrej Kudrna, útočník SR: „Ťažký zápas, zaostávali sme asi vo všetkých činnostiach. Musíme zregenerovať a na zajtrajší zápas sa pripraviť lepšie. Česi sú aktívni, vedia napádať, musíme hrať častejšie s pukom a vytvoriť si viac šancí.“



Matej Kašlík, útočník SR: „Začiatok nebol až taký zlý, ale kvalita sa ukázala. Veľa šancí sme nemali a tie, čo sme mali, sme dobre nezakončili a púšťali sme súpera do šancí. Hráči súpera to vedia využiť. Veľkým problémom tiež bolo, že sme sa nevedeli udržať v útočnom pásme. Stále sme chodili hore-dole, stálo nás to veľa síl, ktoré sme už potom nemali pri zakončení. Dostali sme dva góly v presilovke, žiaden nedali. To je chyba, musíme to zlepšiť.“



Michal Ivan, obranca SR: „V úvode sme boli vyrovnaným súperom. Škoda gólu, od toho momentu Česi prevzali iniciatívu a od druhej tretiny boli už vo všetkom lepší. Prehrávali sme osobné súboje, súper bol prvý pri každom odrazenom puku a dokázal si vytvárať tlak. Musíme byť aktívnejší v súbojoch, viac húževnatejší v obrannom pásme a mať lepšie reakcie pri odrazoch pukov.“



Patrik Koch, obranca SR: „Ťažko sa to hodnotí. My si k tomu sadneme a preberieme si to. Myslím si, že rýchlo na to zabudneme. Verím, že zajtra do toho vletíme a vyhráme.“

Ostrava 24. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti neuspeli vo svojom piatom prípravnom zápase pred MS. Vo štvrtkovom stretnutí podľahli v Ostrave - Porube domácim Čechom 0:4 a zaznamenali štvrtú prehru v príprave.Česi viedli od záveru prvej tretiny zásluhou Michaela Špačeka. Úradujúci majstri sveta v druhej časti dominovali a v presilovej hre zvýšil na 2:0 Filip Chlapík. Tretí gól domácich dal v ďalšej početnej výhode Matěj Stránský a výsledok spečatil v závere Daniel Voženílek.Slováci nastúpia v druhom prípravnom dueli proti Čechom v piatok opäť v Porube (16.30 h). V závere prípravy absolvujú ešte dve stretnutia proti Francúzsku. Proti tomuto súperovi ich čaká konfrontácia v piatok (2. mája) a v sobotu (3. mája) vo Zvolene. Po poslednom prípravnom zápase oznámi realizačný tím záverečnú nomináciu na MS vo švédskom Štokholme a dánskom Herningu.Slováci zahrozili v 4. minúte Mudrákom, no jeho strelu Kořenář bez problémov zneškodnil. Na druhej strane zakončil Kousal a krátko na to mohol poslať domácich do vedenia Chlapík, Húska podržal tím. Zverenci Orzságha forčekovali, čo robilo Čechom problémy. V polovici tretiny mali šance Kukuča a Pyrochta. Úradujúci majstri sveta dostali presilovú hru, brankár hostí však držal nerozhodný stav. Česi udreli 88 sekúnd pred koncom prvej časti, keď sa dostali do prečíslenia a Kousal našiel Špačeka, ktorý bekhendom prekonal Húsku.Na začiatku druhej tretiny slovenskí hokejisti nevyužili presilovku. Hneď po nej sa dostal do samostatného úniku Zadina, Húska však zneškodnil veľkú šancu. Česi začali dominovať, rýchlo otáčali hru a súper mal problém dostať sa z vlastného pásma. V 26. minúte domáci zabudli na Faška-Rudáša, ktorý išiel sám na Kořenářa, trafil však hornú konštrukciu bránky. V polovici duelu zvýšil v početnej výhode na 2:0 Chlapík, keď potrestal nedôsledné vyhodenie Kudrnu. Česi mohli pridať aj ďalšie góly, ale vo finálnej fáze im chýbala presnosť.Tretie dejstvo odštartoval veľkou šancou Kovařčík, vyznamenal sa však Húska. Slováci sa pripomenuli v ofenzíve v 46. minúte, Hrehorčákovu strelu tečoval Kudrna, Kořenář situáciu zvládol. Česi hrali naďalej ofenzívne a v početnej výhode pridali tretí gól. Stránský prešiel s pukom cez celé klzisko a jeho strela prešla slovenskému brankárovi do siete. V 55. minúte zamestnal Kořenářa obranca Mudrák, no opäť bezúspešne. Krátko na to získal puk Sukeľ, sám pred bránkou bol Faško-Rudáš, nedostal však presnú prihrávku. Domáci naopak predviedli presnú kombináciu a Voženílek trafil pomedzi betóny Húsku. V závere zostal po tvrdom zákroku ležať na ľade Romaňák a opustil ho za pomoci lekára.