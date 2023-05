Udatnosť outsiderovi nestačila, Česko zdolalo Slovinsko 6:2

B-skupina:



Česko - Slovinsko 6:2 (0:2, 1:0, 5:0)



Góly: 39. Kubalík (Kempný, Tomášek), 44. Kubalík (Tomášek, Smejkal), 45. Červenka (Voženílek, Košťálek), 52. Kempný (Sobotka, Kubalík), 58. Kubalík (Zbořil), 59. Flek (Kempný, Dvořák) - 8. Verlič (Urbas, Gregorc), 12. Urbas (Gregorc, Jeglič) Rozhodcovia: Frandsen (Dán.), Štolc - Cattaneo (obaja Švaj.), Kröyer (Dán.), vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 3670 divákov.



Česko:



Vejmelka - Kundrátek, Kempný, Košťálek, Dvořák, Zbořil, Jordán, Knot, Nemeček - Kubalík, Špaček, Červenka - Beránek, Černoch, Smejkal - Tomášek, Sobotka, Flek - Chlapík, Voženílek, Kaut



Slovinsko:



Gračnar - Pavlin, Gregorc, Crnovič, Magovac, Mašič, Štebih, Podlipnik - Verlič, Jeglič, Urbas - Drozg, Tičar, Sabolič - Pance, Simšič, Kuralt - Maver, Čimžar, Zajc



tabuľka B-skupiny:



1. Kanada 4 3 1 0 0 18:4 11



2. Česko 4 3 0 1 0 17:9 10



3. Švajčiarsko 3 3 0 0 0 15:0 9



4. Lotyšsko 4 1 1 0 2 7:12 5



------------------------------------



5. SLOVENSKO 3 1 0 1 1 5:6 4



6. Nórsko 4 1 0 1 2 5:9 4



7. Kazachstan 4 0 1 0 3 6:18 2



------------------------------------



8. Slovinsko 4 0 0 0 4 4:19 0

Tampere/Riga 14. mája (TASR) - Českí hokejisti vyhrali vo štvrtok v A-skupine MS nad Slovinskom 6:2. V Rige boli diváci svedkami zaujímavého zápasu, v ktorom udatnosť outsidera na senzáciu nestačila. Kvalita Čechov, výrazne oslabená na postoch stredných útočníkov, sa postupne presadila.Česi odohrajú piaty zápas na turnaji v sobotu o 11.20 (SELČ) proti Nórsku, Slovinci mali zápas s Lotyšskom na programe o 24 hodín (15.20).Zo štandardného úvodu nečakaný priebeh. Vysoký favorit predvádzal svoju technickú i korčuliarsku vyspelosť, ale z jasnej prevahy nič nevyťažil. Naopak Slovincov ich úvodný gól povzbudil, zaktivizovali sa, ich elitná formácia opäť udrela a v presilovke určila senzačný stav 0:2 po prvej tretine. Favorit v závoze aj v druhom dejstve spustil svoje nájazdy, ale kombinačným akciám chýbala finálna kvalita, veľmi bolo cítiť absenciu dvoch supercentrov Chytila a Sedláka. Navyše Slovinci okrem udatného boja predvádzali aj nebojácne kontry a neisté české štruktúry im prečíslenia umožňovali, nehovoriac o reálnej početnej výhode. Z dvoch presiloviek hrali Slovinci dobre jednu, len mali v zakončení smolu a 3:0 pre outsidera viselo vo vzduchu aj v rovnovážnom stave. Lenže ku sklonku druhej tretiny dostali presilovú výhodu Česi a po 80-sekundovom trápení prestrelil Gračnara kanonier Kubalík. Stav 1:2 z pohľadu favorita veštil drsné tretie dejstvo, ale Slovinci čepeľou Kubalíka opäť doplatili na oslabenie a presne po 5 minútach už prehrávali. Nevyhnutnosť bodovania v každom zápase demonštroval Roman Červenka, dlhoročná konštanta českej reprezentácie. Jeho tím ďalšími tromi gólmi záver s prehľadom odkontroloval."Prvá tretina bola tragédia. Nevyhrávali sme súboje, nohy nám nešli, nebol to výkon hodný národného tímu. Je to pre nás obrovský výkričník. Chvalabohu sme to dokázali zlomiť v tretej tretine. Výsledok hovorí jasnou rečou, ale také ľahké to nebolo. Som rád, že som dal tri góly. Streliť hetrik na MS nie je každodenná záležitosť.""Ťažký začiatok, ale stále sme si verili a boli pozitívni. Od druhej tretiny sme už ´šliapali´ naplno a sme radi, že sa nám podarilo zápas otočiť. Tretia tretina ukázala našu silu a dodala nám sebavedomie. Slovinci majú šikovných hráčov, najmä v predbránkovom priestore boli nepríjemní a často mi clonili. Nebol to vôbec ľahký zápas."