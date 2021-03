Kvalifikácie futbalových MS 2022: Česko vyhralo nad Estónskom

Kvalifikácia MS 2022 - A-skupina:



Turín (Tal.)



Portugalsko - Azerbajdžan 1:0 (1:0)



Gól: 37. Medvedev (vlastný)







Belehrad



Srbsko - Írsko 3:2 (1:1)



Góly: 69. a 75. Mitrovič, 40. Vlahovič - 18. Browne, 86. Collins







tabuľka A-skupiny:



1. Srbsko 1 1 0 0 3:2 3



2. Portugalsko 1 1 0 0 1:0 3



3. Luxembursko 0 0 0 0 0:0 0



4. Írsko 1 0 0 1 2:3 0



5. Azerbajdžan 1 0 0 1 0:1 0







D-skupina:



Helsinki



Fínsko - Bosna a Hercegovina 2:2 (0:0)



Góly: 58. a 77. Pukki - 55. Pjanič, 85. Stevanovič







Paríž



Francúzsko - Ukrajina 1:1 (1:0)



Góly: 19. Griezmann - 57. Kimpembe (vlastný)







tabuľka D-skupiny:



1. Fínsko 1 0 1 0 2:2 1



BaH 1 0 1 0 2:2 1



3. Francúzsko 1 0 1 0 1:1 1



Ukrajina 1 0 1 0 1:1 1



5. Kazachstan 0 0 0 0 0:0 0







E-skupina:



Lublin (Poľ.)



Estónsko - Česko 2:6 (1:4)



Góly: 12. Sappinen, 86. Anier - 32., 43. Souček a 48., 18. Schick, 27. Barák, 56. Jankto







Leuven



Belgicko - Wales 3:1 (2:1)



Góly: 22. De Bruyne, 28. T. Hazard, 73. Lukaku (z 11 m) - 11. Wilson







tabuľka E-skupiny:



1. Česko 1 1 0 0 6:2 3



2. Belgicko 1 1 0 0 3:1 3



3. Bielorusko 0 0 0 0 0:0 0



4. Wales 1 0 0 1 1:3 0



5. Estónsko 1 0 0 1 2:6 0







G-skupina:



Istanbul



Turecko - Holandsko 4:2 (2:0)



Góly: 15., 34. a 81. Yilmaz (druhý z 11 m), 46. Calhanoglu - 75. Klaassen, 76. L. De Jong







Gibraltár



Gibraltár - Nórsko 0:3 (0:2)



Góly: 43. Sörloth, 45. Thorstvedt, 57. Svensson







Riga



Lotyšsko - Čierna Hora 1:2 (1:1)



Góly: 40. Ikaunieks - 41. a 83. Jovetič







tabuľka G-skupiny:



1. Nórsko 1 1 0 0 3:0 3



2. Turecko 1 1 0 0 4:2 3



3. ČH 1 1 0 0 2:1 3



4. Lotyšsko 1 0 0 1 1:2 0



5. Holandsko 1 0 0 1 2:4 0



6. Gibraltár 1 0 0 1 0:3 0





Bratislava 24. marca (TASR) - Úradujúci majstri sveta Francúzi vstúpili do európskej kvalifikácie futbalových MS 2022 nerozhodným výsledkom. V stredajšom domácom zápase D-skupiny remizovali s Ukrajincami 1:1. V E-skupine si Belgicko poradilo s Walesom 3:1.Olivier Giroud ešte úvodnú veľkú príležitosť nezužitkoval, no Francúzi začali v Saint-Denis napĺňať úlohu favorita v 19. minúte. Antoine Griezmann vyhral súboj o loptu a spoza šestnástky nechytateľne ľavačkou zakrútil loptu k žrdi. Giroud potom nevyužil ďalšiu solídnu šancu a ani Ukrajincom sa v prvom polčase nedarilo v útočnej fáze ohrozovať domácich. To sa však zmenilo po prestávke, domáci pykali za prílišnú pasivitu. Po chybe v ich obrane získal loptu Olexandr Karavajev, prihral Serhijovi Sydorčukovi a jeho strelu, ktorá nesmerovala medzi tri žrde, tečoval do vlastnej bránky Presnel Kimpembe. V zostávajúcom čase ani jedno mužstvo nepreklopilo misky váh vo svoj prospech. Fínsko remizovalo s Bosnou a Hercegovinou 2:2:V belgickom Leuvene sa prekvapujúco ujali vedenia Walesania a podarilo sa im to veľmi rýchlo, po prihrávke Garetha Balea otvoril v 11. minúte skóre Harry Wilson. Belgicko, ktoré na predchádzajúcom svetovom šampionáte získalo bronz a pred Francúzskom vedie rebríček Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), vyrovnalo o 11 minút neskôr zásluhou Kevina De Bruyneho. Asistoval mu Thorgan Hazard, ktorý sa o ďalších šesť minút zapísal aj do streleckej listiny, Belgičania otočili vývoj po jeho presnej hlavičke. V 73. minúte pridal poistku Romelu Lukaku z jedenástky. Česko sa v druhom zápase E-skupiny predstavilo na neutrálnej pôde v poľskom Lubline a nad Estónskom triumfovalo vysoko 6:2. Síce prehrávalo 0:1, ale už v prvom dejstve rozhodlo štyrmi gólmi, z ktorých dva dosiahol Tomáš Souček. Ten istý hráč onedlho po prestávke dovŕšil hetrik.V "áčku" Portugalsko ako úradujúci európsky šampión vyhralo v úlohe domáceho mužstva na neutrálnej pôde v Turíne nad Azerbajdžanom 1:0. Osud duelu určil vlastný gól Maksima Medvedeva v 37. minúte. Srbsko zdolalo Írsko 3:2.Turecko si v otváracom stretnutí pripísalo cenné víťazstvo. V domácom zápase G-skupiny zdolalo Holandsko 4:2, hrdinom duelu bol autor hetriku Burak Yilmaz. Turecký útočník strelil v Istanbule prvé dva góly, skóre otvoril už v 15. minúte, keď strelou spoza šestnástky zaskočil hosťujúceho brankára Tima Krula. Do prestávky zdvojnásobil náskok vďaka premenenej jedenástke. Okamžite po zmene strán pridali domáci tretí zásah, krížnym pokusom sa presadil Hakan Calhanoglu. Holanďania v rozpätí 75. a 76. minúty výrazne zdramatizovali duel gólmi Davyho Klaassena a Luuka de Jonga, onedlho však skompletizoval hetrik Yilmaz. V nadstavenom čase ešte hosťujúci Memphis Depay neskóroval z jedenástky, vychytal ho brankár Ugurcan Cakir. Holandsko ako najväčší favorit skupiny začalo prehrou s papierovo najvážnejším konkurentom v boji o postup. Gibraltár prehral s Nórskom 0:3 a Lotyšsko podľahlo Čiernej Hore 1:2.Víťazi desiatich skupín postúpia na záverečný turnaj do Kataru priamo, tímy z druhých priečok sa kvalifikujú do play off spolu s dvoma najlepšími víťazmi skupín Ligy národov, ktorí nepostúpili priamo na MS a neobsadili v kvalifikačnej skupine ani druhé miesto.