Česko vyhralo nad Kazachstanom 7:1 v B-skupine

B-skupina:



Česko - Kazachstan 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)



Góly: 9. Zbořil (Sobotka, Sedlák), 16. Kubalík (Kempný, Sedlák), 42. Sedlák (Tomášek), 46. Košťálek (Červenka, Špaček), 59. Kubalík (Špaček, Košťálek) - 32. Muchametov (Muratov, Kaijržan). Rozhodcovia: Holm (Švéd.), (Fín.), Langin (Kan.) - Hofer (Nem.), Niitylä (Fín.), vylúčení: 1:7 na 2 min., presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 3670 divákov.



Česko:



Langhammer - Kundrátek, Kempný, Košťálek, Dvořák, Zbořil, Jordán, Knot, Nemeček - Kubalík, Chytil, Červenka - Kaut, Špaček, Smejkal - Sobotka, Sedlák, Tomášek - Voženílek, Černoch, Flek



Kazachstan:



Šutov - Danijar, Beketajev, Polochov, Orechov, Koroľov, Gaitamirov, Butenko, Dichanbek - Rymarev, Šestakov, Starčenko - Michailis, Grents, Savickij - Musorov, Omirbekov, Rachmanov - Kaijržan, Muchametov, Muratov

tabuľka B-skupiny:



1. Švajčiarsko 2 2 0 0 0 10:0 6



2. Kanada 2 2 0 0 0 11:2 6



3. Česko 2 2 0 0 0 8:3 6



4. SLOVENSKO 2 1 0 0 1 4:4 3



---------------------------------



5. Kazachstan 2 0 1 0 1 5:8 2



6. Nórsko 2 0 0 1 2 3:7 1



7. Lotyšsko 2 0 0 0 2 1:8 0



8. Slovinsko 2 0 0 0 2 2:12 0

Tampere/Riga 14. mája (TASR) - Českí hokejisti vyhrali v nedeľu v A-skupine 86. MS v Rige na Kazachstanom 5:1. Mužstvo, ktoré v úvodnom zápase v lotyšskom dejisku šampionátu zdolalo Slovákov (3:2), sa trápilo v druhej časti, ale v tretej zlomilo čiastočnú streleckú nemohúcnosť.Česi odohrajú tretí zápas na turnaji v 24-hodinovom intervale v pondelok o 19.20 (SELČ) proti Lotyšsku, kazašský tím sa v rovnakom čase, ale v utorok stretne so Švajčiarskom.Prvá tretina patrila jasne favoritovi, ktorý sa aj pomerne rýchlo ujal vedenia. Výbornú vnútropásmovú akciu využil parádnou strelou Zbořil. Ešte väčšou delovkou napol sieť Kubalík a ukončil strelecké trápenie Čechov v predĺženej a vyše minútu aj dvojnásobnej presilovke, v ktorej sériovo od modrej pálil Košťálek. Česi celkovo nenachádzali úplne vhodné finálne riešenia v ich obrovskej streleckej prevahe, v nej na bránku v priemere vystrelil takmer každú minútu. Mizéria v zakončení a postupne aj herný útlm po výpadku zraneného prvého centra Chytila vyústila v druhej tretine do kontaktného gólu Kazachov, ktorý prišiel krátko po nepremenenom trestnom strieľaní Kubalíka. Obe mužstvá mali do prestávky každé ešte jednu veľkú šancu. Možnosť kazažského zvratu v treťom dejstve zahatala pohotovosť kanoniera Sedláka a onedlho sa v presilovke po azda desiatej strele od modrej dočkal aj Košťálek. Stav 4:1 favorita upokojil a v závere Kubalík opäť využil presilovku