Česko zdolalo Nórsko 2:1, tesný triumf zariadil Pastrňák

B-skupina MS:



Nórsko - Česko 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)



Góly: 29. Solberg (Berglund, E. Salsten) – 23. Flek (Krejčík, Lauko), 34. Pastrňák (Červenka, Hronek). Rozhodcovia: Langin (Kan.), Vikman (Fín.) – Briganti (USA), Durmis (SR), vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0.



Nórsko: Arntzen – Lilleberg, Engebraaten, Johannesen, Solberg, Hansen, Krogdahl, Saxrud-Danielsen – Berglund, E. Salsten, E. Olsen – Berg-Paulsen, Vikingstad, Martinsen – Steen, Vesterheim, T. Olsen – Elvsveen, H. Salsten, Ronnild – Edvardsen



Česko: Vejmelka – Krejčík, Hronek, Hájek, Kundrátek, Pyrochta, D. Špaček, Ticháček – Červenka, Sedlák, Pastrňák – Zadina, M. Špaček, Nečas – Lauko, Kondelík, Flek – Beránek, Kodýtek, Stránský – Voženílek

tabuľka B-skupiny:



1. USA 2 2 0 0 0 11:0 6



2. Nemecko 2 2 0 0 0 10:2 6



3. Česko 2 1 1 0 0 7:5 5



4. Švajčiarsko 2 1 0 1 0 9:7 4



------------------------------------



5. Kazachstan 2 1 0 0 1 3:5 3



6. Nórsko 2 0 0 0 2 2:4 0



7. Dánsko 2 0 0 0 2 2:10 0



------------------------------------



8. Maďarsko 2 0 0 0 2 1:12 0

Herning 11. mája (TASR) - Hokejisti Česka si na svetovom šampionáte pripísali druhé víťazstvo. V nedeľu si v dánskom Herningu poradili s Nórskom 2:1 a v tabuľke B-skupiny im patrí tretia priečka o bod za USA a Nemeckom. Nóri sú bez bodu priebežne na šiestej priečke. O triumfe favorita rozhodol víťazným gólom v druhej tretine David Pastrňák z Bostonu.Česi nastúpia v ďalšom zápase v pondelok o 20.20 h proti Dánsku, Nórov čaká o deň neskôr duel proti Nemecku (16.20 h).V zostave Česka už figuroval aj útočník Nečas z Colorada, ktorý prvý zápas so Švajčiarmi (5:4 pp) vynechal pre meškajúci výstroj. Favorit vyhral prvú tretinu na strely 11:5, ale gólovo sa nedokázal presadiť ani raz a na konci takmer inkasoval pri vlastnej presilovke po úniku Steena. Nórsky brankár Arntzen držal čisté konto do 23. minúty, keď kapituloval po strele Fleka. Severania odpovedali zásahom obrancu Solberga, ktorý si nakorčuľoval pred bránku a pas od Solberga premenil na vyrovnávajúci gól. Čechov poslal opäť do náskoku v 33. minúte Pastrňák, ktorý z prvej trafil presne do horných poschodí bránky po prihrávke od Červenku spoza bránky. Upokojujúci tretí gól česká ekipa nedokázala pridať a tak sa o víťazstvo obávala až do konca, ale aj vďaka brankárovi Vejmelkovi ho dokázala udržať aj pri viac ako trojminútovej nórskej hre bez brankára.