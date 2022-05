Česko zdolalo Nórsko, Pastrňák predviedol ďalší skvelý výkon

MS B-skupina (Tampere):

Nórsko - Česko 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)



Góly: 45. Hoff (Trettenes, Haga) - 7. Pastrňák (Krejčí, Červenka), 23. Vrána (Černoch, Kundrátek), 41. Pastrňák (z tr. strieľania), 59. Červenka (Pastrňák, Krejčí). Rozhodcovia: Frandsen (Dán.), MacFarlane (USA) - Niittyla (Fín.), Yletyinen (Švéd.), vylúčení: 6:5 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 6015 divákov.



Nórsko: Arntzen - Lilleberg, Johannesen, Nörstebö, Krogdahl, Rokseth, Kaasastul, Bull - Rosseli Olsen, M. Olimb, K. A. Olimb - Martinsen, Haga, Röymark - Jakobsson, Trettenes, Hoff - Rönnild, Brekke, Salsten - Fladeby

Česko: Vejmelka - Hronek, Kempný, Kundrátek, Ščotka, Šimek, Sklenička, Jordán - Pastrňák, Krejčí, Červenka - Zohorna, Hertl, Blümel - Vrána, Kämpf, Smejkal - Stránský, Černoch, Flek - Špaček

Tabuľka B-skupiny:



1. Fínsko 6 5 0 1 0 22:5 16*

2. Švédsko 5 3 1 1 0 19:9 12*

3. Česko 5 3 0 1 1 18:10 10

4. USA 5 2 2 0 1 14:9 10

----------------------------------

5. Lotyšsko 5 1 1 0 3 10:17 5

6. Nórsko 5 1 1 0 3 12:18 5

7. Rakúsko 6 0 1 2 3 11:19 4

----------------------------------

8. V. Británia 5 0 0 1 4 4:24 1



*-istý postup do štvrťfinále

Tampere 21. mája (TASR) - Českí hokejisti zvíťazili v sobotnom dueli B-skupiny MS vo Fínsku nad Nórskom 4:1 a výrazne sa priblížili k štvrťfinálovej účasti. V tabuľke sa posunuli so ziskom 10 bodov na tretie miesto o skóre pred USA, pred záverečnými dvomi skupinovými zápasmi majú pred dvojicou Lotyšsko - Nórsko päťbodový náskok.V Tampere to bola opäť "Pasta show". David Pastrňák nadviazal na svoj výkon z predošlého súboja s Lotyšskom (5:1) a Nórom strelil dva góly - prvý v presilovke, druhý elegantným blafákom z trestného strieľania. V samom závere prihral ešte Romanovi Červenkovi na gól do prázdnej bránky. Pastrňáka (2+1) po zápase vyhlásili za najlepšieho hráča na českej strane. Tento výsledok dal štvrťfinálovú definitívu Švédom, ktorí sa pridali k už predtým postupujúcim Fínom. Nóri sa najbližšie stretnú v nedeľu o 19.20 SELČ so Švédmi a potrebujú vyhrať, aby si udržali nádej na vyraďovačku. Česi narazia v pondelok o 15.20 na USA.Česi si dokázali v úvode vypracovať veľký tlak. O prvú šancu sa postaral Hertl, ktorý sa spoza súperovej bránky snažil zasunúť puk za čiaru, no v poslednej chvíli mu v tom korčuľou zabránil Kaasastul. Podobne ako v dueli s Lotyšskom naštartoval Čechov Pastrňák, v 7. min mu v presilovke nabil Krejčí a kanonier Bostonu z prvej zavesil - 0:1. V 15. min mohol zvýšiť Kämpf, no zblízka trafil len betón Arntzena. Nóri sa postupne dostali do tempa a Vejmelka musel ukázať svoje umenie pri šanci Johannesena. Česi ukazovali výbornú úspešnosť v presilovkách, v 23. min využili aj svoju druhú početnú výhodu vďaka Vránovi. Aj v 2. tretine mali viac z hry, najmä šance Černocha a Pastrňáka volali po góle. Severania však neprestávali hrýzť, dobrú príležitosť zahodil Rosseli Olsen a M. Olimb dvakrát nastrelil žŕdku. Konštrukciu bránky trafil aj K. A. Olimb, v niektorých chvíľach mal Vejmelka kusisko šťastia. V tretej časti pokračovala "Pasta show". Pastrňáka v 41. min v samostatnom úniku fauloval protihráč a rozhodcovia nariadili trestné strieľanie, v ktorom hviezdny útočník blafákom "vykúpal" Arntzena - 0:3. Nóri sa vzápätí presilovkovým gólom Hoffa vrátili späť do zápasu, na jeho väčšie zdramatizovanie však už nemali síl. Naopak, Červenka po asistencii "Pastu" skóroval do prázdnej bránky pri neúspešnej nórskej power play a spečatil výsledok. V úplnom závere nevyužil Pastrňák ešte šance na zavŕšenie hetriku.