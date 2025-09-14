Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Česko zdolalo Srbov, Argentína zvíťazila v päťsetovej bitke

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Francúzi, úradujúci olympijskí víťazi, splnili úlohu favorita, keď Kórejčanov zdolali hladko 3:0 v C-skupine, pričom všetky sety ovládli vysokým rozdielom.

Autor TASR
Manila 14. augusta (TASR) - Volejbalisti Česka zdolali rebríčkovo vyššie postavené Srbsko 3:0 v nedeľňajšom úvodnom stretnutí H-skupiny na majstrovstvách sveta na Filipínach. Oveľa vyrovnanejší bol prvý duel C-skupiny, v ktorom favorizovaní Argentínčania otočili nepriaznivý stav 0:2 na 3:2 proti Fínom.

Francúzi, úradujúci olympijskí víťazi, splnili úlohu favorita, keď Kórejčanov zdolali hladko 3:0 v C-skupine, pričom všetky sety ovládli vysokým rozdielom. Do svetového šampionátu vstúpili víťazne aj hráči Egypta, keď zdolali Irán 3:1 v zápase A-skupiny. V súboji susedov v svetovom rebríčku v rámci F-skupiny si Belgičania poradili s Ukrajincami 3:0.



MS mužov na Filipínach:

A-skupina (Pasay):

Irán - Egypt 1:3 (-17, 16, -23, -20)



C-skupina (Quezon City):

Argentína - Fínsko 3:2 (-19, -18, 22, 22, 11)

Francúzsko - Kórejská rep. 3:0 (12, 18, 16)



F-skupina (Quezon City):

Ukrajina - Belgicko 0:3 (-16, -17, -22)



H-skupina (Pasay):

Srbsko - Česko 0:3 (-22, -23, -20)
