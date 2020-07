Českú ligu oficiálne ukončili, v budúcej sezóne bude mať 18 účastníkov

Praha 24. júla (TASR) - Najvyššiu českú futbalovú súťaž v piatok oficiálne ukončili. Predčasný koniec odhlasovalo vedenie Ligovej futbalovej asociácie (LFA) per rollam. Súťaž sa nedohrala, nikto z nej nezostúpil a nebude určené ani konečné poradie, Slavia Praha však nepríde o titul a Plzeň, Sparta Praha, Jablonec a Liberec o účasť v európskych súťažiach.



Pred štvrtkovým 4. kolom nadstavbovej skupiny o záchranu mal jeden z hráčov Opavy pozitívny test na nový koronavírus a celý tím musel po rozhodnutí krajskej hygienickej stanice nastúpiť do karantény. Z nej sa vráti až po uplynutí termínu, ktorý určila Európska futbalová únia (UEFA) na dokončenie všetkých domácich líg. "Ligový výbor ukončil súťažný ročník 2019/2020 s ohľadom na okolnosti vyššej moci, pre ktoré sa nedá dohrať sezónu do 2. augusta 2020," oznámila LFA.



"Počas celej koronavírusovej krízy sme robili maximum pre dokončenie súťaží na trávniku športovou cestou. Po nariadení karantény pre opavský klub už, žiaľ, nie je možné sezónu dohrať tak, aby sme stihli termín, ktorý si kluby stanovili ako najneskorší dátum pre riadne dokončenie," povedal šéf ligy Dušan Svoboda pre portál idnes.cz. Pre koronavírus prerušili skupinu o záchranu dvakrát, predtým sa ochorenie COVID-19 vyskytlo v MFK Karviná.



Skupinu o titul stihli dohrať už 7. júla, uskutočnili sa aj všetky stretnutia kvalifikácie o postup do Európskej ligy. "Z pohľadu pravidiel nebola iná voľba a napriek tomu, že nám chýba odohrať iba šesť zápasov skupiny o záchranu, nemôžem uznať konečné poradie. Na túto situáciu sme boli pripravení a najzásadnejšie parametre môžeme určiť. Pohároví účastníci sú daní konečným poradím skupiny o titul a majstrovský titul pripadne Slavii, ktorej treba ešte raz touto cestou pogratulovať," uviedol Svoboda.



Z druhej ligy postúpili ako jej víťaz Pardubice a aby sa najvyššia súťaž nehrala v nepárnom počte, počet účastníkov na osemnásť doplnila druhá Zbrojovka Brno. "Budúcu sezónu odohráme s osemnástimi mužstvami v prvej lige a štrnástimi v druhej najvyššej súťaži. Počítame, že nasledujúca sezóna sa odohrá bez nadstavbovej časti. Je to prechodný stav a náš zámer je vrátiť sa o rok k rovnomernému modelu šestnástich účastníkov v oboch ligách," dodal Svoboda. Česi odštartujú novú sezónu 22. augusta.