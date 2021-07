Českú vlajku na OH ponesú Satoranský s Kvitovou

Tokio 22. júla (TASR) - Českými vlajkonosičmi na otváracom ceremoniáli olympijských hier v Tokiu budú basketbalista Tomáš Satoranský s tenistkou Petrou Kvitovou. Česi sa pridali k väčšine výprav vrátane Slovenskej, ktoré využili zmenu pravidiel a vlajku zverili mužovi i žene.



Medzinárodný olympijský výbor (MOV) pristúpil k tejto inovácii v snahe podporiť rodovú vyváženosť. "Je to dôstojné pre olympijské hry a je ešte prestížnejšie, keď môžem kráčať vedľa takej skvelej športovkyne akou je Petra Kvitová," povedal podľa iDnes.cz Satoranský.



Kvitovú čaká štvrtý olympijský turnaj a už len účasť jej spravila radosť: "Je to moja štvrtá a možno aj posledná olympiáda, takže som rada, že ju môžem začať takto, dúfam, že bude aj úspešná," vyhlásila dvojnásobná víťazka z Wimbledonu, ktorej sa tiež pozdáva nový formát s dvoma vlajkonosičmi: "O tejto novinke som sa dozvedela pred pár dňami, myslím si, že je to dobrý nápad."