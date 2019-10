Česky basketbal je úspešný vďaka Nymburku, tvrdí V. Havlík

Pezinok 22. októbra (TASR) - Vďaka stretnutiu legiend československého basketbalu v Pezinku zavítalo na Slovensko viacero veľkých osobností tohto športu z Českej republiky. Za riekou Moravou je úspešná nielen minulosť, ale aj basketbalová prítomnosť.



Reprezentačné družstvo okolo rozohrávača Chicaga Bulls Tomáša Satoranského prekvapilo na majstrovstvách sveta v Číne a obsadilo šiestu priečku, dokonca o jednu vyššie ako USA. "Je to celé o tom, že družstvo sa tvorí niekoľko rokov. Šampionát nám vyšiel, pretože chlapci sa zohrali. Vytvorili skvelý kolektív a výsledok sa dostavil," vysvetlil príčiny českého úspechu Kamil Brabenec, ktorý má v zbierke tri cenné kovy z majstrovstiev Európy. Bronz získal v rokoch 1977 a 1981 a z ME v Nemecku 1985 má striebro.



Ďalší vicemajster Európy zo Stuttgartu 1985 Vlastimil Havlík ponúkol ďalší pohľad. "Česko uspelo, pretože má Nymburk. Do toho klubu sa nalialo veľa peňazí. Spočiatku tam boli iba legionári, no postupom času sa pri nich vytrénovali českí hráči ako Vojtěch Hruban. Slováci sa nemôžu zlepšiť, keď nebudú hrať ťažké zápasy v kvalitných ligách, ako hrá Nymburk," vyhlásil Havlík.



Pozitívnym prvým krokom k zlepšeniu kvality slovenského mužského basketbalu by mohla byť účasť domáceho majstra v pohárovej Európe. Inter Bratislava nastúpi v úvodnom zápase skupinovej fázy FIBA Europe Cupu v stredu 23. októbra doma proti Pécsu.