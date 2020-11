Český brankár Hrachovina označil COVID-19 za mediálne divadlo

Praha 5. novembra (TASR) - Brankár českej hokejovej reprezentácie Dominik Hrachovina označil ochorenie COVID-19 v rozhovore s novinármi za divadlo vymyslené médiami. Vedenie českého národného mužstva sa od jeho slov dištancovalo a reprezentačný tréner Filip Pešán sa za ne ospravedlnil.



Dvadsaťšesťročný brankár Tappary Tampere tiež počas stredajšieho online rozhovoru použil vulgárny slovník, keď niekoľko sekúnd na neho nesmerovala otázka. "Pokojne sa nepýtajte, mám to v p...," uviedol podľa portálu idnes.cz. Na otázku, ako vnímajú koronavírusovú situáciu vo Fínsku, kde Česi odohrajú zápasy Karjala Cupu v rámci Euro Hockey Tour odvetil: "Toto divadlo, vymyslené médiami, vami, sa rieši každý deň. My o tom vieme, ale tu je situácia našťastie normálna, ľudia sa chovajú normálne. Vďakabohu, že nie som v Českej republike a nemusím riešiť také veci, aké sa dejú tam."



Reprezentácia sa od slov brankára dištancovala: "Rešpektujeme právo každého človeka na slobodu prejavu, v tomto prípade však s jeho výrokmi zásadne nesúhlasíme a naše názory sú diametrálne odlišné. Uvedomujeme si riziká a vážnosť situácie ohľadom pandémie, rešpektujeme a podporujeme kroky, ktoré majú šíreniu nákazy zabrániť," uviedol zväz v oficiálnom komuniké.



Pešán sa na tlačovej konferencii ospravedlnil: "S názorom Dominika Hrachovinu jednoznačne nesúhlasíme. Reprezentácia aj kluby realizovali mnoho aktivít na boj s koronavírusom a podporu tých, čo s ním bojujú v prvej línii ako výroba rúšok, ochranných štítov, rozvážanie obedov či darovanie krvnej plazmy. Chcem sa všetkým ospravedlniť, vyriešime to interne," povedal český kouč.



"Mám svoje názory. Mrzí ma spôsob, akým som sa vyjadril, najmä v momente, keď sa všetci sústredíme na to, aby sme turnaj vyhrali," reagoval na kritiku s odstupom času samotný hráč.