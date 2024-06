Český brankár Hrachovina podpísal zmluvu s Banskou Bystricou

Banská Bystrica 13. júna (TASR) - Český hokejový brankár Dominik Hrachovina podpísal zmluvu s extraligovým klubom HC MONACObet Banská Bystrica. V drese "baranov" vytvorí brankársku dvojicu so Slovákom Eugenom Rabčanom. Banskobystrický klub informoval o novej akvizícii na oficiálnej stránke.



Pre 29-ročného Hrachovinu pôjde o prvé pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži. Uplynulé tri sezóny odohral v českej extralige v drese Českých Budějovíc. Predtým si vyskúšal viaceré popredné európske ligy vrátane fínskej, v ktorej získal dva majstrovské tituly. Do Banskej Bystrice ho prilákali klubové vízie i prístup športového manažéra Ľuboša Pisára a hlavného trénera Vladimíra Országha. "Budem sa snažiť na sebe pracovať deň čo deň a verím, že to pomôže tímu ku kvalitným výsledkom. Bude to pre mňa nová skúsenosť, na ktorú sa teším," uviedol Hrachovina.



Podľa Országha i Pisára bol príchod Hrachovinu jedna z priorít. "Veľmi sa tešíme, že sa nám podaril tento podpis. Som rád, že to klub dotiahol do dobrého konca. Dominik je jeden z top českých brankárov v extralige a má za sebou výborné sezóny vo Fínsku. Zhodou okolností ostal bez angažmánu a to bola šanca pre nás, ktorú sme využili. Som rád, že bude súčasť nášho tímu. Máme od neho veľké očakávania a tešíme sa na spoluprácu," poznamenal Országh.