Český brankár Kinský je blízko prestupu zo Slavie Praha do Tottenhamu

Londýn 4. januára (TASR) - Český futbalový brankár Antonín Kinský je blízko k prestupu zo Slavie Praha do Tottenhamu. V anglickom tíme sa v sobotu údajne podrobil lekárskej prehliadke. O pravdepodobnom transfere informovali viaceré české médiá a aj taliansky novinár Fabrizio Romano.



V pozícii brankárskej jednotky Tottenhamu vstúpil do sezóny Guglielmo Vicario, no zlomil si členok a mimo hry bude minimálne do apríla. Jeho miesto zaujal Fraser Forster a jeho náhradník je Brandon Austin.



Tottenham čakal v sobotu zápas proti Newcastlu, v ktorom v uplynulých zápasoch žiaril slovenský brankár Martin Dúbravka. Ten si udržal v lige čisté konto štyrikrát za sebou.