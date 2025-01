Český brankár Kinský prestúpil zo Slavie do Tottenhamu

Londýn 5. januára (TASR) - Český futbalový brankár Antonín Kinský zamieril zo Slavie Praha do Tottenhamu Hotspur. S vedením účastníka Premier League podpísal zmluvu s platnosťou do roku 2031. Kluby potvrdili transfer na oficiálnych stránkach.



Prestupová čiastka sa pohybuje okolo 20 miliónov eur. Pre 21-ročného brankára ide o prvé zahraničné pôsobisko. Pred sezónou 2024/25 sa vrátil z dvojročného pôsobenia v Pardubiciach do Slavie. Následne v jej drese odchytal 29 zápasov v českej lige, Európskej lige a v kvalifikácii Ligy majstrov. Štrnásťkrát si v nich udržal čisté konto. "Prestup do Tottenhamu je splnený sen. Uvedomujem si, že taká šanca prichádza možno len raz za život. Pamätám si, ako mi otec hovoril, aby som stále tvrdo pracoval, bol pripravený a nenechal si ujsť príležitosť plniť si sny. Nikdy som netušil, že to bude takéto veľké - že mi zavolá Tottenham a prejaví i mňa záujem. Je to úžasný pocit, mám z toho obrovskú radosť," uviedol Kinský pre klubovú stránku Slavie.



V pozícii brankárskej jednotky Tottenhamu vstúpil do sezóny Guglielmo Vicario, no zlomil si členok a mimo hry bude minimálne do apríla. Jeho miesto zaujal Fraser Forster a jeho náhradník je Brandon Austin.