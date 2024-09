Český futbalista Barák odišiel z Fiorentiny na hosťovanie do Kasimpasy

Istanbul 7. septembra (TASR) - Český futbalový reprezentant Antonín Barák zamieril z Fiorentiny do Turecka. Na ročnom hosťovaní bude pôsobiť v tamojšom klube Kasimpasa SK, ktorý má opciu aj na trvalý prestup ofenzívneho stredopoliara.



Dvadsaťdeväťročný futbalista hral za Fiorentinu dva roky a dostal sa s ňou do finále Talianskeho pohára a dvakrát i do finále Európskej konferenčnej ligy. Po príchode nového trénera Raffaela Palladina však stratil miesto v základnej zostave. V Serii A predtým hral aj za Veronu, Lecce a Udinese, kam prišiel v roku 2017 z pražskej Slavie. V najvyššej talianskej súťaži odohral 182 zápasov a dal 31 gólov.



Kasimpasa je v v neúplnej tabuľke tureckej ligy po štyroch kolách na ôsmej priečke. Spolu s Barákom prišiel do klubu z Fiorentiny na hosťovanie aj chorvátsky krídelník Josip Brekalo.