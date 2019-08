Český futbalista Zmrhal prestúpil zo Slavie Praha do Brescie

S nováčikom najvyššej talianskej súťaže podpísal kontrakt na štyri roky, úradujúci český šampión zinkasoval takmer sto miliónov korún.

Praha 6. augusta (TASR) - Český futbalový reprezentant Jaromír Zmrhal prestúpil zo Slavie Praha do Brescie Calcio. S nováčikom najvyššej talianskej súťaže podpísal kontrakt na štyri roky, úradujúci český šampión zinkasoval takmer sto miliónov korún.



Dvadsaťšesťročný stredopoliar odohral v Slavii celú doterajšiu kariéru. "Nikdy som nečakal, že by som mohol ísť do talianskej ligy. Som rád, že som celý život mohol hrať za Slaviu. Vždy som si však chcel vyskúšať futbal v zahraničí. Teraz prišla ponuka, ktorú som chcel využiť, a Slavia mi vyšla v ústrety," povedal Zmrhal pre portál idnes.cz.