< sekcia Šport
Český hrdina Kovář o rozstrele: Spravili sme si domácu úlohu
Domáci futbalisti odštartovali kľúčový duel v Edene katastrofálne.
Autor TASR
Praha 27. marca (TASR) - Hrdinom českých futbalistov vo štvrtkovej dráme v Edene bol brankár Matěj Kovář, ktorý chytil do zápasu s Írskom v kariére iba jedinú penaltu. V rozhodujúcich momentoch duelu kvalifikácie MS však pridal ďalšie dve a Čechov poslal do finále baráže proti Dánsku.
„Snažil som sa chalanom pomôcť. Začiatok sme nemali najlepší, ale zvládli sme to ako tím a ideme ďalej. A to je to najdôležitejšie,“ vyhlásil brankár holandského PSV Eindhoven.
Domáci futbalisti odštartovali kľúčový duel katastrofálne. V siedmej minúte ich po strele Nathana Collinsa ešte zachránilo brvno, no o desať neskôr fauloval v šestnástke rovnakého hráča Vladimír Darida a Troy Parrott poslal z penalty hostí do vedenia. V 23. minúte sa po rohu a teči odrazila lopta od brvna do Kovářa a od neho do brány - 0:2. V tom momente vyzerali domáci na uterák, no o štyri minúty ich vrátil do duelu zbytočný faul Ryana Manninga a s ďalšou penaltou si poradil kanonier Patrik Schick. V druhom polčase trochu bezzubí Česi dlho nedokázali prekonať kompaktnú obranu Írov. Podarilo sa im to až štyri minúty pred koncom riadneho času a po góle Ladislava Krejčího išiel duel do predĺženia. V ňom gól nepadol a o osude zápasu tak rozhodol rozstrel.
Česi ho nakoniec vyhrali 4:3, keď Kovář vo štvrtej sérii vychytal Finna Azaza a v piatej Alana Browneho. „S trénermi brankárov sme si robili prípravu, riešili sme, čo by mohlo nastať. Podľa toho som sa rozhodoval a vďaka bohu za to,“ citoval ho portál idnes.cz. „Tí hráči majú niečo za sebou, pozeráte sa, študujete, čo a ako. Potvrdilo sa to. Spravili sme si domácu úlohu. Musím sa poďakovať trénerom, že mi pomohli,“ dodal.
Česi sa aj vďaka nemu dostali do finále baráže, v ktorej v utorok na Letnej privítajú Dánov a stále živia nádej na postup na MS, kde chýbali dlhých 20 rokov.
„Pre nás bol Matěj jasná voľba, pôsobí v špičkovom klube, s PSV Eindhoven bude majster holandskej ligy a chytá aj Ligu majstrov. V reprezentácii už zvládol množstvo ťažkých zápasov a má skúsenosti,“ pochválil ho tréner Miroslav Koubek.
Česi sa naposledy predstavili na svetovom šampionáte v roku 2006 v Nemecku, kde skončili v skupinovej fáze po jednej výhre a dvoch prehrách. Ak v utorok prejdú cez Dánov, predstavia sa v A-skupine MS spolu s Mexikom, Juhoafrickou republikou a Kórejskou republikou. „Od Dánov očakávam neskutočnú kvalitu. Vieme, akých hráčov majú a v akých kluboch nastupujú. Bude to iný zápas, budú hrať iným štýlom a my sa musíme prispôsobiť, ale zároveň do toho dať všetko, čo nás doviedlo ku cieľu proti Írsku. Tie charakterové veci a ešte niečo naviac,“ uviedol pre idnes.cz strelec vyrovnávajúceho gólu Krejčí, ktorý mal na ruke kapitánsku pásku. O tú i miesto v zostave prišiel dlhoročný kapitán Tomáš Souček.
Koubek ho však poslal na ihrisko v druhom polčase a dal mu dôveru aj v rozstrele, v ktorom stredopoliar West Hamu uspel. „Nebolo to o mne, ale o tíme. Chcem pomôcť chalanom, hrám pre Česko. Môžu mi zobrať pásku, ale nemôžu mi vziať srdce,“ vyhlásil.
Íri boli po neúspešnom zápase zdrvení, na MS sa naposledy predstavili v roku 2002. V Prahe premárnili dvojgólové vedenie, navyše dvakrát trafili bránkovú konštrukciu a Parrottovu hlavičku z 80. minúty vytlačil Kovář. V rozstrele viedli 3:2 po tom, čo Mojmír Chytil nepremenil svoj pokus, no následne neuspeli Azaz a Browne. „V šatni boli všetci zničení, hlavne tí, ktorí neuspeli v rozstrele. Cítim bolesť,“ prezradil tréner Írska Heimir Hallgrimsson. „No na druhej strane hrdosť na výkon hráčov, dali do toho všetko. Cítim aj vďačnosť voči fanúšikom, ktorí prišli a povzbudzovali nás celý zápas. Dokonca aj po prehre. Som hrdý, že som súčasťou tejto skupiny, no uvedomujem si, že všetci hráči teraz cítia iba bolesť,“ pokračoval.
„Snažil som sa chalanom pomôcť. Začiatok sme nemali najlepší, ale zvládli sme to ako tím a ideme ďalej. A to je to najdôležitejšie,“ vyhlásil brankár holandského PSV Eindhoven.
Domáci futbalisti odštartovali kľúčový duel katastrofálne. V siedmej minúte ich po strele Nathana Collinsa ešte zachránilo brvno, no o desať neskôr fauloval v šestnástke rovnakého hráča Vladimír Darida a Troy Parrott poslal z penalty hostí do vedenia. V 23. minúte sa po rohu a teči odrazila lopta od brvna do Kovářa a od neho do brány - 0:2. V tom momente vyzerali domáci na uterák, no o štyri minúty ich vrátil do duelu zbytočný faul Ryana Manninga a s ďalšou penaltou si poradil kanonier Patrik Schick. V druhom polčase trochu bezzubí Česi dlho nedokázali prekonať kompaktnú obranu Írov. Podarilo sa im to až štyri minúty pred koncom riadneho času a po góle Ladislava Krejčího išiel duel do predĺženia. V ňom gól nepadol a o osude zápasu tak rozhodol rozstrel.
Česi ho nakoniec vyhrali 4:3, keď Kovář vo štvrtej sérii vychytal Finna Azaza a v piatej Alana Browneho. „S trénermi brankárov sme si robili prípravu, riešili sme, čo by mohlo nastať. Podľa toho som sa rozhodoval a vďaka bohu za to,“ citoval ho portál idnes.cz. „Tí hráči majú niečo za sebou, pozeráte sa, študujete, čo a ako. Potvrdilo sa to. Spravili sme si domácu úlohu. Musím sa poďakovať trénerom, že mi pomohli,“ dodal.
Česi sa aj vďaka nemu dostali do finále baráže, v ktorej v utorok na Letnej privítajú Dánov a stále živia nádej na postup na MS, kde chýbali dlhých 20 rokov.
„Pre nás bol Matěj jasná voľba, pôsobí v špičkovom klube, s PSV Eindhoven bude majster holandskej ligy a chytá aj Ligu majstrov. V reprezentácii už zvládol množstvo ťažkých zápasov a má skúsenosti,“ pochválil ho tréner Miroslav Koubek.
Česi sa naposledy predstavili na svetovom šampionáte v roku 2006 v Nemecku, kde skončili v skupinovej fáze po jednej výhre a dvoch prehrách. Ak v utorok prejdú cez Dánov, predstavia sa v A-skupine MS spolu s Mexikom, Juhoafrickou republikou a Kórejskou republikou. „Od Dánov očakávam neskutočnú kvalitu. Vieme, akých hráčov majú a v akých kluboch nastupujú. Bude to iný zápas, budú hrať iným štýlom a my sa musíme prispôsobiť, ale zároveň do toho dať všetko, čo nás doviedlo ku cieľu proti Írsku. Tie charakterové veci a ešte niečo naviac,“ uviedol pre idnes.cz strelec vyrovnávajúceho gólu Krejčí, ktorý mal na ruke kapitánsku pásku. O tú i miesto v zostave prišiel dlhoročný kapitán Tomáš Souček.
Koubek ho však poslal na ihrisko v druhom polčase a dal mu dôveru aj v rozstrele, v ktorom stredopoliar West Hamu uspel. „Nebolo to o mne, ale o tíme. Chcem pomôcť chalanom, hrám pre Česko. Môžu mi zobrať pásku, ale nemôžu mi vziať srdce,“ vyhlásil.
Íri boli po neúspešnom zápase zdrvení, na MS sa naposledy predstavili v roku 2002. V Prahe premárnili dvojgólové vedenie, navyše dvakrát trafili bránkovú konštrukciu a Parrottovu hlavičku z 80. minúty vytlačil Kovář. V rozstrele viedli 3:2 po tom, čo Mojmír Chytil nepremenil svoj pokus, no následne neuspeli Azaz a Browne. „V šatni boli všetci zničení, hlavne tí, ktorí neuspeli v rozstrele. Cítim bolesť,“ prezradil tréner Írska Heimir Hallgrimsson. „No na druhej strane hrdosť na výkon hráčov, dali do toho všetko. Cítim aj vďačnosť voči fanúšikom, ktorí prišli a povzbudzovali nás celý zápas. Dokonca aj po prehre. Som hrdý, že som súčasťou tejto skupiny, no uvedomujem si, že všetci hráči teraz cítia iba bolesť,“ pokračoval.