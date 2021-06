Český krídelník Zmrhal je štvrtou letnou akvizíciou Slovana Bratislava

Bratislava 21. júna (TASR) - Český futbalový krídelník Jaromír Zmrhal sa stal štvrtou letnou akvizíciou Slovana Bratislava. S úradujúcim slovenským majstrom podpísal dvojročný kontrakt.



Zmrhal si urobil meno v Česku i v Európe. V drese Slavie Praha odohral vyše 300 zápasov a so "zošívanými" postúpil až do štvrťfinále Európskej ligy UEFA. Od leta 2019 bol hráčom Brescie, jarnú časť uplynulej sezóny strávil na hosťovaní v Mladej Boleslavi, kde odohral všetky jarné zápasy s bilanciou 5 gólov a 6 asistencií.



Zmrhal sa už zapojil do prípravy Slovana na sústredení v Rakúsku. "Týmto prestupom len nadväzujeme na to, čo sme deklarovali. V lete je naším zámerom priniesť skúsených hráčov pre splnenie krátkodobého cieľa v podobe postupu do skupiny jedného z európskych pohárov. Jaromír Zmrhal má veľa skúseností z medzinárodného futbalu, svoje kvality už potvrdil v Slavii Praha. Prichádza primárne ako ľavý krídelník, no môže hrať aj na pravej strane. Prinesie nám kvalitu, zvýšenie konkurencie v krídelných priestoroch a cenné skúsenosti. Jaromíra v Slovane vítam a verím, že naša spolupráca bude úspešná,“ uviedol pre oficiálny klubový web Slovana generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík



Zmrhala potešilo, že sa podarilo dotiahnuť jeho prestup. "Som nadšený, že sa zrealizoval môj príchod do Slovana. Verím, že mi tento pocit vydrží čo najdlhšie. Čo sa týka ambícií, vždy je podľa mňa lepšie pozerať sa čo najvyššie. Začíname skoro, no pôjdeme zápas od zápasu, pokúsime sa každý vyhrať, a uvidíme, kam sa dostaneme. Chcem si zase zahrať Európsku ligu alebo podobnú súťaž a chcem Slovanu pomôcť aj európskymi skúsenosťami. Na jar na hosťovaní v Boleslavi som sa cítil dobre, na rozdiel od pôsobenia v Brescii som opäť hral na svojom poste na krídle, a začal som si zase užívať futbal. Prišli čísla, góly a asistencie. Verím, že v Slovane to bude rovnaké, že si budem opäť užívať futbal, budem makať naplno, aby som hral a dal tomuto klubu čo najviac,“ povedal Zmrhal.