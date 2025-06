Češky naďalej stopercentné, Portugalsko zdolali 73:52

C-skupina (Brno/ČR)



Portugalsko - Česko 52:73 (19:40)







D-skupina (Hamburg/Nem.)



Švédsko - Veľká Británia 75:66 (31:31)

Brno/Hamburg 20. júna (TASR) - České basketbalistky si na majstrovstvách Európy udržali stopercentnú bilanciu. Vo svojom druhom zápase si v rámci C-skupiny poradili s Portugalskom v Brne 73:52. Portugalčanky nezažívajú úspešnú premiéru na európskom šampionáte, v oboch stretnutiach ich súperky zvíťazili o viac ako 20 bodov. Domáce hráčky potrebovali na postup do štvrťfinále triumf Belgicka proti Čiernej Hore.Víťazstvo na turnaji si pripísalo už aj Švédsko. V dueli D-skupiny v Hamburgu zdolalo Veľkú Britániu 75:66. Severanky sa tak vrátili do boja o postup zo skupiny. Britky museli dúfať, že Španielky zvládnu zápas s Nemeckom.Prvýkrát v histórii majú ME basketbalistiek štyroch hostiteľov. Dejiskami sú Bologna, Brno, Hamburg a Pireus. Z každej zo štyroch skupín postúpia dve najlepšie družstvá.