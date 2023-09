Češky nestačili na Holanďanky v kvalifikácii OH 2024

volejbal-ženy - kvalifikačné turnaje na OH 2024:



A-skupina (Ning-po):



Holandsko - Česko 3:0 (13, 18, 21)





B-skupina (Tokio)



Belgicko - Portoriko 1:3 (20, -23, -19, -19)



Turecko - Bulharsko 3:0 (20, 19, 15)

Ning-po 17. septembra (TASR) - Českým volejbalistkám nevyšiel druhý zápas v kvalifikácii OH 2024. Na turnaji v čínskom meste Ning-po podľahli bronzovým medailistkám z ME Holanďankám 0:3.Holanďanky vedú tabuľku neúplnej A-skupiny, Češky figurujú s dvomi bodmi priebežne na 5. priečke. Na OH do Paríža postúpia dva najlepšie tímy z každej osemčlennej skupiny.