Český obranca Hranáč bude hrať za Hoffenheim

Hoffenheim 25. augusta (TASR) - Český futbalista Robin Hranáč sa stal novou posilou TSG 1899 Hoffenheim. S účastníkom nemeckej Bundesligy podpísal dlhodobý kontrakt.



Dvadsaťštyriročný Hranáč bol celú doterajšiu profesionálnu kariéru kmeňovým hráčom Viktorie Plzeň, no má za sebou aj hosťovanie v Tatrane Liptovský Mikuláš v roku 2021. V reprezentácii má na konte šesť štartov. "Robin je silný stopér, ktorý dokázal svoje schopnosti, keď pravidelne hral za český národný tím na ME v Nemecku. Dokonale zapadá do našej hernej filozofie," povedal pre klubový web Frank Kramer, dočasný športový riaditeľ Hoffenheimu.