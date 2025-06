Český obranca Kaša sa po piatich rokoch vrátil do Žiliny

Žilina 6. júna (TASR) - Český futbalista Filip Kaša sa po piatich rokoch vrátil do MŠK Žilina. Vedenie slovenského vicemajstra sa dohodlo s 31-ročným stopérom, ktorý naposledy pôsobil v maďarskom Györi, na zmluve s platnosťou do 30. júna 2027.



Kaša bol člen majstrovského kádra „šošonov“ zo sezóny 2016/2017. Od svojho odchodu v roku 2020 si vyskúšal českú ligu v drese Viktorie Plzeň, s ktorou podobne ako v Žiline získal majstrovský titul. Po troch rokoch strávených na západe Čiech sa presunul ku konkurentovi z Dunajskej Stredy, kde odohral dve sezóny. V tej uplynulej prestúpil k maďarskému prvoligistovi z Györu, kde však nedostával veľa príležitostí.



"Od prvého kontaktu s MŠK som mal veľmi dobrý pocit. Pôsobil som tu a prakticky nebolo o čom. V Žiline som prežil krásne časy a dodnes hovorím každému, že v roku 2016 som urobil najlepšie rozhodnutie v mojej kariére, keď som prišiel k Šošonom. Žilina mi prirástla k srdcu a našiel som v nej nielen super futbalové zázemie, ale aj spoluhráčov, ktorí sa postupom času zmenili na celoživotných kamarátov. Preto bolo moje rozhodnutie veľmi jednoduché a ľahké a som veľmi rád, že sa vraciam pod Dubeň," uviedol skúsený obranca pre web MŠK.



Kaša odohral počas rokov 2016 - 2020 v drese Žiliny dokopy 110 majstrovských stretnutí a strelil v nich 11 gólov. "Filip u nás už raz zanechal silnú stopu. Bol pri titule, pozná klub, pozná kabínu, pozná tlak aj očakávania. Teraz sa vracia ako ešte skúsenejší hráč a my veríme, že jeho kvality, prehľad a schopnosť organizovať hru budú kľúčové a budú prínosom. Vie, čo znamená nosiť tento dres a my veríme, že to bude výhra pre obidve strany," vysvetlil angažovanie českého stopéra športový manažér MŠK Karol Belaník.