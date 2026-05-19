Utorok 19. máj 2026
Český obranca Ščotka dostal varovanie od Disciplinárnej komisie MS

Brankár Česka Josef Kořenář (vľavo), hráč Česka Libor Hájek (vpravo) a hráč Švédska Jack Berglund počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v pondelok 18. mája 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Fribourg 19. mája (TASR) - Český hokejový obranca Jan Ščotka dostal varovanie od Disciplinárnej komisie MS (DK). Stalo sa tak v súvislosti s jeho krosčekom v pondelňajšom zápase základnej B-skupiny proti Švédsku (4:3).

K incidentu došlo v 13. minúte, keď Ščotka podľa DK porušil pravidlo Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) č. 59. Priblížil sa k švédskym hráčom, ktorí sa radovali z gólu a dotkol sa hlavy švédskeho hráča s č. 23 (Oliver Ekman-Larsson). Komisia dospela k záveru, že hoci hráč „mal v úmysle zakročiť za svojho spoluhráča a fyzicky sa dotknúť švédskeho hráča, výsledný kontakt s hlavou bol neopatrný a predstavoval porušenie pravidla č. 59.“

DK vzala do úvahy Ščotkove vyjadrenie, že nemal v úmysle krosčekovať ani zraniť súpera, ale skôr sa snažil podporiť svojho spoluhráča počas emotívneho momentu v zápase. Komisia tiež zohľadnila hráčovo okamžité uvedomenie si, že konanie by mohlo mať nebezpečné následky. DK následne dospela k záveru, že hoci hráč porušil oficiálne pravidlo hry, jeho konanie bolo skôr neopatrné než bezohľadné alebo úmyselné.



/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák /
