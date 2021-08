Český obranca Svozil podpísal 3-ročný kontrakt s Columbusom

Columbus 13. augusta (TASR) - Český hokejový obranca Stanislav Svozil podpísal 3-ročný nováčikovský kontrakt s klubom NHL Columbus Blue Jackets. "Modrokabátnici" si ho vybrali v nedávnom drafte zo 69. miesta.



Svozil bol v roku 2021 najvyššie draftovaný Čech a zároveň štvrtá voľba Columbusu. V sezóne 2020/2021 reprezentoval Česko na MS hráčov do 18 aj 20 rokov. Odchovanec materského Přerova pôsobil v uplynulých troch sezónach v Komete Brno. V ročníku 2020/2021 nastúpil do 38 zápasov českej extraligy, v ktorých si do štatistík pripísal 1 gól, 2 asistencie, 16 trestných minút a 7 mínusových bodov.