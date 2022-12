Český obranca Twardzik sa vrátil do Spartaka Trnava

Trnava 30. decembra (TASR) - Český obranca Filip Twardzik sa po roku vrátil späť do fortunaligového futbalového klubu FC Spartak Trnava. V aktuálne treťom tíme najvyššej súťaže bude hosťovať do konca aktuálnej sezóny. Informoval o tom oficiálny web Spartaka.



Dvadsaťdeväťročný stopér prestúpil v minulej sezóne do rakúskeho tímu LASK Linz, po úvodných zápasoch si však vážne zranil členok. Twardzik nútene pauzoval viac ako pol roka a po príchode trénera Dietmara Kühbauera si nevedel vybojovať miesto v zostave. "Chcel som vyskúšať pôsobenie v inom klube a na začiatku sa mi darilo, ale potom som sa zranil. Som rád, že som naspäť na Slovensku v Spartaku," povedal Twardzik, ktorý odišiel počas rozbehnutej sezóny a napokon chýbal vo finále Slovnaft Cupu. Trnava v ňom zdolala ŠK Slovan Bratislava 2:1 po predĺžení



"Nesmierne ma teší, že sa nám podarilo získať do defenzívy hráča Filipových kvalít. Dlhými prihrávkami dokáže výborne prenášať ťažisko hry, je silný v súbojoch a sebavedomý. Verím, že spolupráca bude prospešná pre obe strany," povedal prezident klubu Peter Macho.