Český obranca Vitík prestúpil zo Sparty Praha do Bologne

Bologna 6. júla (TASR) - Český futbalový reprezentant Martin Vitík zamieril do talianskej Serie A. Dvadsaťdvaročný obranca prestúpil zo Sparty Praha do FC Bologna. Úradujúci držiteľ Talianskeho pohára by mal za jeho príchod podľa portálu sport.cz zaplatiť po započítaní všetkých bonusov až 15 miliónov eur.



Vitík pôsobil v Sparte od roku 2017. Bologna o neho mala záujem už vlani, vtedy údajne ponúkala ešte vyššiu sumu ako teraz. V kádri talianskeho klubu by mal nahradiť Sama Beukemu, ktorý odišiel do SSC Neapol. Bologna sa v nasledujúcej sezóne predstaví v Európskej lige.