Český rozhodca bude pykať za odsotenie slovenského obrancu Gajdoša
Pražák poslal Gajdoša na trestnú lavicu, pričom ho následne dvakrát rukami odstrčil.
Autor TASR
Praha 25. novembra (TASR) - Český hokejový rozhodca Daniel Pražák bude pykať za odstrčenie slovenského reprezentanta Františka Gajdoša a ostrý slovník v komunikácii s 24-ročným obrancom. Incident zarezonoval v nedeľňajšom stretnutí českej extraligy, v ktorom Gajdoša hrajúceho za Litvínov ráznym spôsobom odprevádzal český arbiter smerom k trestnej lavici.
Pražák reagoval v štvrtej minúte druhej tretiny duelu s Třincom na súboj medzi Gajdošom a Petrom Sikorom. Český útočník po kontakte spadol a ruka arbitra vyletela nahor. Následne sa Gajdoš snažil o verbálnu konfrontáciu s útočníkom Třinca a Pražák rázne zasiahol. „Nesiahaj na neho. Pusť ho, okamžite. Vypadni,“ zneli slová hlavného rozhodcu, ktoré sa neskôr stali terčom kritiky aj v odborných kruhoch. Pražák poslal Gajdoša na trestnú lavicu, pričom ho následne dvakrát rukami odstrčil. Dvojnásobnému účastníkovi majstrovstiev sveta sa reakcia rozhodcu nepozdávala a snažil sa o konfrontáciu s ním. Pod hrozbou desaťminútového trestu za nešportové správanie sa Gajdoš zamieril odpykať si vylúčenie za držanie.
Incident sa stal predmetom diskusie disciplinárnej komisie. „Toto konanie rozhodcu nie je v súlade s našou dlhodobou snahou o budovanie vzájomného rešpektu medzi rozhodcami, hráčmi a trénermi. V súvislosti s danou udalosťou sme začali interné vyšetrovanie a do jeho uzatvorenia má dotyčný arbiter pozastavenú nomináciu na extraligové stretnutia,“ uviedol podľa portálu iDnes.cz šéf extraligových rozhodcov v Česku Vladimír Pešina.
