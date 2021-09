Český skifár Ondřej Synek ukončil vo veku 38 rokov kariéru

Praha 23. septembra (TASR) - Český veslár Ondřej Synek ukončil vo veku 38 rokov profesionálnu kariéru. Je najúspešnejším českým veslárom histórie, päťkrát vyhral zlato na MS, štyrikrát na ME, deväťkrát Svetový pohár.



Počas úspešnej kariéry získal dve strieborné olympijské medaily, pod piatimi kruhmi k nim pridal aj jeden bronz. "V septembri 1995 som prišiel do lodenice v Brandýse, kde som začal veslovať. V septembri 1999 som prišiel do Dukly Praha za trénerom Jiřím Dolečkom, ktorý sa o mňa začal starať. A v septembri 2021 by som chcel oznámiť, že končím svoju veslársku púť. Bolo to krásne, bolo to dlhé. Som rád, že moja kariéra bola úspešná. Keď som začínal, tak som nikdy o takej ani nesníval," povedal podľa portálu idnes.cz Synek na štvrtkovej tlačovej konferencii. Dôvodom konca boli zdravotné problémy, lekári mu diagnostikovali tzv. syndróm nejasného zníženia výkonu.