Český tréner Zdeněk Zeman mal mozgovú príhodu, jeho stav je vážny

Rím 27. februára (TASR) - Český futbalový tréner Zdeněk Zeman mal cievnu mozgovú príhodu a leží na jednotke intenzívnej starostlivosti. Podľa agentúry ANSA je pri vedomí a spolupracuje s lekármi.



Sedemdesiatsedemročný kouč, ktorý viedol v Taliansku tímy Lazio, AS Rím či Pescaru, by nemal byť v ohrození života, jeho zdravotný stav je však vážny. Hospitalizovali ho v rímskej nemocnici Gemelli, kde je v súčasnosti aj pápež František, ktorý bojuje s obojstranným zápalom pľúc. Zeman pred rokom zo zdravotných dôvodov ukončil angažmán v Pescare, kde sa krátko predtým podrobil operácii srdca. Lekári mu po nej odporučili pauzu.



Zeman zamieril na Apeninský polostrov v roku 1969. V roku 1991 sa mu podarilo s Foggiou postúpiť do najvyššej súťaže Serie A. Viedol aj oba slávne rímske kluby, v Taliansku má na konte vyše tisíc súťažných zápasov. Okrem futbalových metód si rešpekt vyslúžil aj bojom proti dopingu.