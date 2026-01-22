< sekcia Šport
Český útočník Čvančara odišiel na hosťovanie do Celticu
Autor TASR
Glasgow 22. januára (TASR) - Český futbalový reprezentant Tomáš Čvančara odišiel z Borussie Mönchengladbach na hosťovanie do konca sezóny do Celticu Glasgow. Škótsky klub oznámil príchod 25-ročného útočníka vo štvrtok na svojom webe.
Čvančara prišiel do Škótska včas, aby stihol nastúpiť na nedeľný duel na pôde Hearts, lídra priebežnej tabuľky Premiership, na ktorého stráca druhý Celtic 6 bodov. Klub si zároveň zabezpečil opciu na trvalý prestup českého zakončovateľa po skončení prebiehajúceho ročníka.
Čvančara strelil v Nemecku osem gólov počas dvoch sezón, predtým než v lete odišiel na hosťovanie do Antalyasporu. Jeho pôsobenie v tureckom klube sa však skončilo predčasne po jednom góle v 11 zápasoch pre finančné problémy klubu.
„Je to obrovská česť podpísať zmluvu s týmto klubom. Čaká nás veľa výziev a som pripravený pustiť sa do práce a urobiť všetko pre to, aby sme ich zvládli a priniesli úspech našim skvelým fanúšikom. Celtic je jedno z veľkých mien svetového futbalu a som nadšený, že tu môžem byť a zohrávať svoju úlohu,“ povedal podľa agentúry DPA Čvančara, ktorého kontrakt v Celticu ešte podlieha medzinárodnému schváleniu.
„S radosťou vítame Tomáša v klube. Veríme, že má skutočné kvality a myslíme si, že do budúcnosti bude pre náš káder dôležitou posilou,“ vyjadril sa tréner Celticu Martin O'Neill.
