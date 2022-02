Český útočník Krejčí musel nastúpiť v Číne do karantény

Praha 3. februára (TASR) - Český hokejový reprezentant David Krejčí mal po prílete do Pekingu na zimné olympijské hry pozitívny test na koronavírus. Dlhoročná opora Bostonu Bruins a aktuálne útočník HC Olomouc je v izolácii.



Tréner tímu Filip Pešán vyjadril obavy, aby sa koronavírus v tíme nerozšíril. "Nepríjemná situácia. Bojím sa o to viac, že česká extraliga sa do poslednej chvíle nezastavila. Riziko šírenia vírusu je veľké," posťažoval sa kouč Čechov v rozhovore, ktoré TASR spracovala z idnes.cz.



Česi by nepovolali zo zálohy ďalšieho hráča, ak by Krejčího pozitívny test zostal jediným. "Máme tu ôsmich bekov a dvoch náhradných útočníkov. Viac zatiaľ netreba. Počkáme do zajtra. Dúfame, že David bude zajtra na tréningu," vyjadril nádej Pešán.