Český útočník Marosz podpísal zmluvu s HK Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves 7. júla (TASR) - Český hokejista Rostislav Marosz sa stal novou posilou HK Spišská Nová Ves. Extraligový klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



Tridsaťdvaročný útočník pôsobil v uplynulých necelých troch sezónach vo Vítkoviciach, v minulosti hral aj za Pardubice, Kladno, Liberec, Třinec či Olomouc. V sezóne 2012/2013 bol hráčom Trenčína, v ktorom sa mu darilo. Nazbieral 40 bodov (15+25) v 50 zápasoch.



"´Rosťa´ je typický kreatívny center, ktorého sme do tímu hľadali dlhšiu dobu. Je to nielen kvalitný, ale najmä skúsený hokejista, ktorý dokáže podržať puk a má výborný prehľad v hre. Je prirodzený tvorca v presilových hrách. Svojimi šikovnými rukami nám v určitých momentoch hry pripomína nášho odchovanca Lukáša Nováka. Myslím si, že je to typ hráča, ktorého hru si naši fanúšikovia obľúbia a budú na ňu s radosťou chodiť pozerať. ´Rosťovi´ želám hlavne pevné zdravie a veľa výhier v drese s rysom na hrudi," uviedol generálny manažér klubu Richard Rapáč.