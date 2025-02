Český útočník Najman bojoval s rakovinou,po operácii už začal trénovať

Tampere 20. februára (TASR) - Český hokejový útočník Adam Najman sa po operácii rakoviny semenníkov opäť zapojil do tréningového procesu vo svojom fínskom klube Ilves Tampere. Na ľade chýbal takmer tri mesiace.



Dvadsaťštyriročný Najman naposledy odohral súťažný zápas 30. novembra, odvtedy v zostave chýbal. Po diagnostikovaní vážnej choroby absolvoval liečbu najskôr vo Fínsku, neskôr sa presunul do Čiech do starostlivosti onkologických špecialistov.



"Chcem sa poďakovať svojej rodine a priateľom, mojim agentom Pavlovi a Petrovi Maršounovcom, všetkým lekárom vo Fínsku a Česku, ktorí sa ku mne správali tým najlepším možným spôsobom, a celej organizácii Ilves – vrátane vedenia, mojich spoluhráčov, mojich trénerov a všetkým ľuďom okolo tímu," citoval Najmana portál sport.cz. "Budem si užívať každý deň a okamih. Čas ukáže, kedy budem pripravený znova hrať."



Do Ilvesu prišiel Najman po úspešnom pôsobení v Liberci. V prebiehajúcej sezóne nastúpil vo fínskej lige na 24 duelov, mal v nich bilanciu 1+9.