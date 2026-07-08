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Český útočník Šašinka skončil v Ružomberku

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dvadsaťosemročný zakončovateľ odohral za „Ružu“ dovedna 19 zápasov a dvakrát skóroval.

Autor TASR
Ružomberok 8. júla (TASR) - Slovenský futbalový klub MFK Ružomberok po vzájomnej dohode opustil český útočník Ondřej Šašinka. Ten prišiel vlani v júli na Liptov z Hradca Králové.

Dvadsaťosemročný zakončovateľ odohral za „Ružu“ dovedna 19 zápasov a dvakrát skóroval. V závere sezóny už ale jeho meno chýbalo na zápasovej súpiske, keďže si poranil členok počas štartu za B-tím v druhej lige. Šašinka bude pokračovať v Karvinej.
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