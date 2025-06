Český výškar Štefela vytvoril rekord JBL Jump Festu s 228 cm

JBL Jump Fest 2025, skok do výšky, kategória Elite:



muži:



1. Jan Štefela (ČR) 228 cm, 2. Vadim Kravčuk (Ukr.) 225, 3. Edgar Rivera (Mex.) 221, 4. Marco Fassinotti (Tal.) 221, 5. Tihomir Ivanov (Bulh.) a Tobias Potye (Nem.) obaja 221, 7. Manuel Lando (Tal.) 216, 8. Matyáš Čudlý (ČR) a Erick Portillo (Mex.) 216, ... 12. Robert RUFFÍNI (SR) 201

Košice 12. júna (TASR) - Český skokan do výšky Jan Štefela zvíťazil na 10. ročníku JBL Jump Festu v Košiciach rekordom podujatia 228 cm. Na 2. mieste sa umiestnil Ukrajinec Vadim Kravčuk, ktorý si výkonom 225 cm vyrovnal osobné maximum. Jediný Slovák v 12-člennom štartovom poli kategórie Elite Robert Ruffíni nezdolal 206 cm a výkonom 201 cm obsadil posledné miesto.O osobný rekord sa snažil aj 24-ročný Štefela, no výkon 230 cm neprekonal. Snažil sa o to v čase, keď už bol s 228 cm istý víťaz. Latku si dal postaviť do výšky 233 cm, ale zhodil ju vo všetkých troch pokusoch.konštatoval Štefela, ktorý sa na unikátnom podujatí v centre Košíc predstavil aj vlani. Vtedy obsadil 4. miesto rovnako ako Kravčuk, keď obaja skočili 219 cm. Po triumfe na jubilejnom 10. ročníku neskrýval spokojnosť, na ktorej mu iba čiastočne ubrala absencia povestnej čerešničky.prezradil Štefela, ktorý mal pri otázke, či sa do Košíc vráti aj o rok, pohotovú odpoveď:O spokojnosti mohol hovoriť aj zakladateľ košického JBL Jump Festu Stanislav Navesňák.prezradil Navesňák. Atletický míting, ktorý je situovaný pod Dóm sv. Alžbety, si rokmi získal pevné miesto medzi atletickými podujatiami na Slovensku. Stúpla aj jeho prestíž medzi samotnými atlétmi a tak stúpla aj jeho športová úroveň. So zvýšeným záujmom sú spojené aj vyššie nároky na organizáciu.povedal Navesňák, ktorý bol spokojnejší s 10. ročníkom než s predošlým: