Český zápasník Omarov sa pre zranenie v Paríži nepredstaví

Praha 26. júla (TASR) - Český reprezentant v zápasení Artur Omarov prišiel o účasť na OH v Paríži. V závere posledného intenzívneho tréningu pred hrami mu praskla achilovka a musel podstúpiť operáciu. Výprava českých športovcov vo francúzskej metropole sa tak znížila na číslo 111.



"Teraz musí mať nohu fixovanú, štandardne to trvá tri až šesť týždňov. Je to smutné, ale je úplne vylúčené, že by sa mohol zapojiť do olympijskej súťaže," uviedol šéflekár výpravy Jiří Neumann pre oficiálnu stránku českého olympijského tímu.



Tridsaťpäťročný zápasník dagestanského pôvodu mal súťažiť v grécko-rímskom štýle do 97 kg. Štartoval už na OH v Tokiu a v Paríži patril k ašpirantom na cenný kov. Vlani získal bronz na majstrovstvách Európy i sveta. "Vnímam to ako ohromnú športovú tragédiu. Je mi nesmierne ľúto, že Artur nezavŕši svoju športovú cestu na hrách v Paríži, kde mal ambície aj výkonnosť na to reálne bojovať o olympijskú medailu, ktorá mu jediná v zbierke chýba," povedal Robert Mazouch, predseda Českého zápasníckeho zväzu.