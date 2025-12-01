< sekcia Šport
Češky zdolali Kubu hladko 44:21 a postúpili do hlavnej fázy
Hádzanárky Česka si na MS v Nemecku a Holandsku vybojovali postup do hlavnej fázy.
Autor TASR
Stuttgart 1. decembra (TASR) - Hádzanárky Česka si na MS v Nemecku a Holandsku vybojovali postup do hlavnej fázy. V pondelkovom rozhodujúcom súboji o tretiu priečku v G-skupine zdolali Kubu v aréne v Stuttgarte presvedčivo 44:21.
Medzi najlepších 24 tímov šampionátu sa dostali aj Japonky po víťazstve nad Chorvátskom 25:19 v A-skupine v Rotterdame. Priamy súboj o postup z B-skupiny v 's-Hertogenboschi zvládol Senegal proti Iránu po výsledku 30:21 a v H-skupine si účasť v hlavnej fáze zabezpečila Kórejská republika po hladkom triumfe nad Kazachstanom 35:17.
hádzaná-ženy - MS:
A-skupina (Rotterdam/Hol.):
Japonsko - Chorvátsko 25:19 (10:10)
B-skupina ('s-Hertogenbosch/Hol.):
Senegal - Irán 30:21 (17:15)
G-skupina (Stuttgart/Nem.):
Česko - Kuba 44:21 (21:10)
H-skupina (Trier/Nem.):
Kórejská republika - Kazachstan 35:17 (15:7)
