Češky zdolali Kubu hladko 44:21 a postúpili do hlavnej fázy

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Hádzanárky Česka si na MS v Nemecku a Holandsku vybojovali postup do hlavnej fázy.

Autor TASR
Stuttgart 1. decembra (TASR) - Hádzanárky Česka si na MS v Nemecku a Holandsku vybojovali postup do hlavnej fázy. V pondelkovom rozhodujúcom súboji o tretiu priečku v G-skupine zdolali Kubu v aréne v Stuttgarte presvedčivo 44:21.

Medzi najlepších 24 tímov šampionátu sa dostali aj Japonky po víťazstve nad Chorvátskom 25:19 v A-skupine v Rotterdame. Priamy súboj o postup z B-skupiny v 's-Hertogenboschi zvládol Senegal proti Iránu po výsledku 30:21 a v H-skupine si účasť v hlavnej fáze zabezpečila Kórejská republika po hladkom triumfe nad Kazachstanom 35:17.



hádzaná-ženy - MS:

A-skupina (Rotterdam/Hol.):

Japonsko - Chorvátsko 25:19 (10:10)



B-skupina ('s-Hertogenbosch/Hol.):

Senegal - Irán 30:21 (17:15)



G-skupina (Stuttgart/Nem.):

Česko - Kuba 44:21 (21:10)



H-skupina (Trier/Nem.):

Kórejská republika - Kazachstan 35:17 (15:7)
