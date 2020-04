Český zväz navrhuje v extralige dve sezóny bez zostupu

Praha 30. apríla (TASR) - České hokejové extraligové kluby sa v nasledujúcich dvoch sezónach nebudú musieť báť bojov o záchranu. Tamojší zväz totiž navrhol dočasne zrušiť zostup, dôvodom k tomuto kroku sú očakávané ekonomické problémy v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Naopak postup pre víťaza prvej ligy by mal zostať zachovaný.



Návrh zväzu počíta s tým, že v najbližších dvoch ročníkoch 2020/2021 a 2021/2022 sa z českej extraligy nebude zostupovať a naopak by sa portfólio klubov rozšírilo vždy o jedného postupujúceho z Chance ligy. V sezóne 2022/2023 by tak mala mať česká extraliga 16 účastníkov. Po jej skončení sa počet klubov zníži opäť na štrnásť.



V priebehu predčasne ukončenej sezóny sa už o uzavretí najvyššej českej súťaže hovorilo, ale vedenie súťaže vtedy ešte zmenu systému odmietlo. Nakoniec prišlo ku kompromisu pre súčasnú ekonomickú situáciu, informovala Česká televízia na svojom webe.