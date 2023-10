Českých futbalistov povedie do konca kvalifikácie naďalej Šilhavý

Praha 17. októbra (TASR) - Jaroslav Šilhavý naďalej povedie českú futbalovú reprezentáciu. Výkonný výbor Futbalovej asociácie Českej republiky (FAČR) napriek rozpačitým výkonom národného tímu rozhodol o jeho zotrvaní vo funkcii minimálne do skončenia prebiehajúcej kvalifikácie ME 2024. V nej sú Česi blízko k postupu na šampionát. Zmluvu mu však skrátili do 30. novembra tohto roka, pôvodne mala platiť až do marcovej baráže a automaticky sa mala predĺžiť v prípade postupu na ME.



"Museli sme vyhodnotiť všetky možné varianty i mieru rizika, ktoré by zmena priniesla. Zhodli sme sa drvivou väčšinou,“ citoval portál iDnes šéfa zväzu Petra Fouska. Ten zvolal mimoriadne zasadnutie výkonného výboru hneď po minulotýždňovej zahanbujúcej prehre Česka 0:3 v Albánsku, po ktorej výrazne klesli šance tímu postúpiť na ME. Situácia sa však zmenila po ďalšom kvalifikačnom kole, v ktorom Česi zdolali Faerské ostrovy tesne 1:0 a najmä im pomohla senzačná domáca remíza Poľska s Moldavskom (1:1).



Česi si teraz môžu dovoliť aj novembrovú prehru v Poľsku v prípade, že na záver kvalifikácie zdolajú doma Moldavsko. Skupinu vedie s 13 bodmi Albánsko o dva body pred Českom, oba tímy majú zápas k dobru pred desaťbodovým Poľskom. Šancu na priamy postup drží stále aj štvrté Moldavsko s deviatimi bodmi.



"Ten výsledok z Poľska by som nepreceňoval, prekvapení v kvalifikácii bolo viac. Nepoužili sme to ako argument alebo barličku. Snažili sme sa o stabilitu. Samozrejme je mi jasné, že sme zvolili konzervatívne riešenie, nie revolučné," vysvetlil Fousek, ktorý argumentoval aj časovým tlakom. V prípade Šilhavého odvolania by mal nový realizačný tím málo času na prípravu, keďže už koncom októbra musia byť zverejnené nominácie na novembrové vyvrcholenie kvalifikácie.