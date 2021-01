Českých hádzanárov povedie bývalý tréner Prešova Trtík

Praha 30. januára (TASR) – Staronovým trénerom českej hádzanárskej reprezentácie sa stal Rastislav Trtík. Bývalý kouč Tatrana Prešov sa k národnému tímu vrátil po 16-ročnej prestávke a povedie ho v kvalifikácii na budúcoročné majstrovstvá Európy.



"V hre bolo viacero uchádzačov. Väčšina sa však napokon priklonila k Rastislavovi Trtíkovi, ktorý je skúsený odborník s bohatou trénerskou kariérou," povedal pre iDnes.cz člen reprezentačnej komisie Libor Adámek. "Na klubovej úrovni dosiahol veľké úspechy v najvyššej českej súťaži a má tiež skúsenosti z pôsobenia v zahraničných kluboch, vrátane nemeckých a poľských. Navyše pracuje v systéme mládežníckych hádzanárskych centier a spolupracuje aj na zväzovej stratégii pre výchovu nových talentovaných hráčov. Veľkým plusom je aj fakt, že reprezentáciu už v minulosti viedol a jej kostru tvoria hráči, ktorých veľmi dobre pozná."



Česi by mali vstúpiť do kvalifikácie 10. marca súbojom v Rusku. Januárové zápasy s Faerskými ostrovmi odložili pre koronavírus. Tretím súperom ČR bude Ukrajina. Na šampionát v Maďarsku a Slovensku postúpia prvé dva tímy v tabuľke a štvorica najlepších z tretieho miesta.



Českí hádzanári v januári neodleteli na MS v Egypte pre vysoký počet nakazených koronavírusom v tíme. Ochorenie COVID-19 a zdravotné problémy vyradili celkovo 17 hráčov. V nadväznosti na to odvolal Český zväz hádzanej celý realizačný tím mužskej reprezentácie vrátane trénerského dua Jan Filip - Daniel Kubeš.