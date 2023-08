Českým hokejistom neprišli na Turnaj piatich krajín dresy

Nyköping 23. augusta (TASR) - Mladí českí hokejisti museli odohrať prvý zápase na Turnaj piatich krajín bez tradičného leva na dresoch. Tie im totiž do švédskeho Nyköpingu nedorazili a na pomoc tak musel prísť miestny klub. Reprezentantom do 20 rokov to však nevadilo a na úvod turnaja zdolali Švajčiarsko 5:2.



Výstroj sa stratil počas letu z Viedne, konkrétne zmizli štyri tašky, v ktorých boli okrem iného aj reprezentačné dresy. Práve tie poskytol Čechom klub z Nyköpingu. "Po prílete nám zástupca miestnej leteckej spoločnosti oznámil, že sa počas našej cesty do Švédska stratili štyri tašky s vybavením. Bohužiaľ sme zistili, že v jednej z nich boli aj dresy," vysvetlil manažér tímu Otakar Černý pre webstránku ceskyhokej.cz.



Čechov čaká po triumfe deň voľna a očakávajú, že im medzičasom dresy prídu. Na turnaji nastúpia ešte proti Slovensku, Fínsku a Švédsku.