Cesnek obsadil v dráhovej cyklistike 16. miesto

.
Na snímke koleso bicykla. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Zlato získal Rakúšan Heimo Fugger, ostatné pódiové umiestnenia si vybojovali Rus Matvej Jakovlev a Talian Jacopo Vendramin.

Autor TASR
Apelddorn 24. augusta (TASR) - Slovenský reprezentant v dráhovej cyklistike Tadeáš Cesnek obsadil na majstrovstvách sveta juniorov v holandskom Apelddorne 16. miesto v eliminačných pretekoch. Zlato získal Rakúšan Heimo Fugger, ostatné pódiové umiestnenia si vybojovali Rus Matvej Jakovlev a Talian Jacopo Vendramin.



MS juniorov - výsledky:

eliminačné preteky

1. Heimo Fugger (Rak.), 2. Matvej Jakovlev (Rus.), 3. Jacopo Vendramin (Tal.), ..., 16. Tadeáš CESNEK (SR)
.

