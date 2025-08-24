< sekcia Šport
Cesnek obsadil v dráhovej cyklistike 16. miesto
Zlato získal Rakúšan Heimo Fugger, ostatné pódiové umiestnenia si vybojovali Rus Matvej Jakovlev a Talian Jacopo Vendramin.
Autor TASR
Apelddorn 24. augusta (TASR) - Slovenský reprezentant v dráhovej cyklistike Tadeáš Cesnek obsadil na majstrovstvách sveta juniorov v holandskom Apelddorne 16. miesto v eliminačných pretekoch. Zlato získal Rakúšan Heimo Fugger, ostatné pódiové umiestnenia si vybojovali Rus Matvej Jakovlev a Talian Jacopo Vendramin.
MS juniorov - výsledky:
eliminačné preteky
1. Heimo Fugger (Rak.), 2. Matvej Jakovlev (Rus.), 3. Jacopo Vendramin (Tal.), ..., 16. Tadeáš CESNEK (SR)
